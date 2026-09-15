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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عمل وتدريب بالسكة الحديد.. تفاصيل التقديم في معهد وردان قبل غلق الباب

السكة الحديد
السكة الحديد
قسم الخدمات

​في ظل التوجهات الوطنية نحو تطوير منظومة النقل الذكي وتأمين كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، يسدل الستار اليوم "الثلاثاء" الموافق 15 سبتمبر 2026، على باب التقديم للالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان للعام الدراسي 2026/2027، الذي يُعد أحد أبرز الصروح التعليمية التابعة لوزارة النقل وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والشرق الأوسط.  

​ويمثل المعهد بوابـة ذهبية لخريجيه للاندماج الفوري في سوق العمل؛ إذ يتيح فرصًا واعدة للتعاقد والعمل بمختلف قطاعات النقل السككي الحيوية، وتشمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، والهيئة القومية للأنفاق، فضلاً عن الشركات العالمية والمحلية الكبرى العاملة في مشروعات النقل الحديثة بمصر وخارجها.  

معهد النقل

​شروط وضوابط القبول للعام الدراسي 2026/2027

و​تزامناً مع الساعات الأخيرة لإغلاق باب التقديم اليوم، أعلن المعهد عن الضوابط والشروط الحاكمة للقبول، التي ترتكز على المعايير التالية:  

الفئات المستهدفة: يقتصر القبول على الطلاب (الذكور فقط) الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة)، وخريجي الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات (أقسام: كهرباء / ميكانيكا)، بالإضافة إلى طلاب الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) وفقاً للقواعد والنسب المنظمة والمقررة من مكتب التنسيق العام.  

وزير النقل

الشرط العمري: ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في الأول من أكتوبر 2026.  

آلية القبول والتنسيق: يتم التقدم وعملية ترشيح الطلاب عبر تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي بمراحله المختلفة، ليحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بناءً على مجاميع المتقدمين.  

الاختبارات المؤهلة: يشترط للقبول النهائي اجتياز حزمة من الاختبارات الدقيقة، التي تتضمن: (اختبار السمات الشخصية، الكشف الطبي، اللياقة البدنية، اللياقة النفسية، وكشف الهيئة).  

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​نظام الدراسة والمزايا التنافسية

و​تعتمد منظومة الدراسة بالمعهد على نظام (2 + 2) الممتد لأربع سنوات؛ حيث يحصل الطالب عقب اجتياز العامين الأولين على دبلوم فني فوق متوسط يؤهله لسوق العمل مباشرة، بينما يمنح استكمال الدراسة حتى الأربع سنوات درجة البكالوريوس التخصصية.  

​ويقدم المعهد حزمة من المزايا الفريدة لطلاب خلال فترة دراستهم، تتضمن:

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إقامة داخلية كاملة: توفر بيئة متكاملة تضمن للطلاب الرعاية وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية بجانب التحصيل العلمي.  

تدريب عملي تطبيقي: إتاحة فرص تدريبية متميزة داخل قطاعات وزارة النقل لصقل الخبرات الميدانية.  

شراكات دولية: عقد بروتوكولات تعاون مع كبرى شركات النقل العالمية لتعريف الدارسين بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في قطاع السكك الحديدية.  

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​ويمكن الحصول على مزيد من المتابعة والتفاصيل الرسمية، عبر زيارة الصفحة الرسمية للمعهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وزارة النقل معهد وردان معهد تكنولوجيا النقل بوردان تقديم معهد وردان الثانوية العامة

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