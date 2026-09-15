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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولة ميدانية لمتابعة مشروعات المرافق ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أجرى المهندس صلاح محمد، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه المهندس محمد إسماعيل، والمهندس جمال فهمي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس علي شحاتة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جولة ميدانية موسعة بمدينة ٦ أكتوبر.

وذلك لمتابعة المشروعات القائمة والجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات التنفيذ، إلى جانب متابعة المخازن الخاصة بإعادة تأهيل القطع والمهمات التي وتم استبدالها ضمن المشروعات، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة والاستفادة من تلك المهمات وإعادة استخدامها.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندسة نورا فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التشغيل والصيانة، بشأن استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة منظومة المرافق والخدمات، وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة بما يضمن تقديم خدمات مستقرة للمواطنين.

وكان في استقبال الوفد المهندس/ نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حيث شملت الجولة المرور على عدد من محطات تنقية مياه الشرب وتوسعاتها، وشبكات مياه الشرب والري بالمدينة، إلى جانب متابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة بيت الوطن بالحي التاسع، والتأكد من سير الأعمال وفقًا للخطط والبرامج الزمنية المحددة.

كما شملت الجولة المرور على محطة تنقية مياه الشرب القديمة، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو ٢٦٧ ألف م³/يوم، لمتابعة انتظام التشغيل وأداء المحطة، والوقوف على كفاءة منظومة إنتاج وتوفير مياه الشرب.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد منطقة المخازن الخاصة بإعادة تأهيل القطع والمهمات التابعة لمشروعات المدن الجديدة، والتي تم استبدالها بقطع جديدة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها وإعادة استخدامها، بما يدعم الحفاظ على الموارد وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأصول والمهمات المتاحة.

كما تم تفقد مشروع تنفيذ خط مياه قطر ١٢٠٠ مم، الخاص بتغذية القطاع الشمالي بالمدينة، لمتابعة نسب الإنجاز وموقف الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب المرور على محطة تنقية مياه الشرب الجديدة – المرحلة الثانية، بطاقة إنتاجية ٤٠٠ ألف م³/يوم، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، تمهيدًا لدخوله الخدمة، بما يسهم في تأمين احتياجات مدن ٦ أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر من مياه الشرب.

واختُتمت الجولة بمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة بيت الوطن – الحي التاسع، والوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالخطط الزمنية المقررة، بما يدعم سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المشروعات الخدمية.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المرافق بمدينة ٦ أكتوبر، وحرص جهاز المدينة على رفع كفاءة منظومة الخدمات، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة ومستقرة للمواطنين ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني بالمدينة.

المجتمعات العمرانية الجديدة ٦ أكتوبر المشروعات الخدمية بيت الوطن مياه الشرب حدائق أكتوبر أكتوبر الجديدة

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