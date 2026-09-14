إخلاء سوق خضار عشوائي بالحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر.. صور

نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة مكبرة أسفرت عن إخلاء سوق خضار عشوائي بالكامل بمنطقة الحي الـ12، أمام مدرسة أحمد زويل، وذلك بحضور خالد الصياد، مسؤول الإشغالات بالقطاع الجنوبي، والعقيد شريف الطويل، شرطة المرافق.

وذلك بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وبمتابعة المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أحمد رجب، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي والغربي، واصلت إدارة الإشغالات بالقطاع الجنوبي حملاتها للتصدي للمظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 12 شمسية قماش، و2 ميزان كهرباء، وعربة كارو، و12 ترابيزة خشبية، كانت تُستخدم في بيع الخضراوات، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى إدارة الأمن بالجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص جهاز مدينة 6 أكتوبر على التصدي للإشغالات والمظاهر العشوائية، وتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.