تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

انتشر خلال الأيام الماضية «تريند التمانينات»، أصبح الحنين إلى الماضي عاملًا رئيسيًا في إعادة إحياء أجهزة وهواتف وأدوات كانت جزءًا من الحياة اليومية قبل انتشار الهواتف الذكية والمنصات الرقمية.

في وقت يسيطر فيه التطور التكنولوجي على تفاصيل الحياة اليومية، ويبحث الجميع عن أحدث الهواتف والشاشات والأجهزة الإلكترونية، ظهر اتجاه مختلف تمامًا يعيد الأنظار إلى الماضي، بعدما بدأ عدد من الأشخاص في البحث عن مقتنيات قديمة ارتبطت بذكريات عقود سابقة، بحسب ما وثقه صانع المحتوى أحمد الجهوري.

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