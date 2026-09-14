الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

تتجه أنظار الموظفين خلال الفترة المقبلة إلى الإجازات المتبقية في 2026، خاصة مع اقتراب نهاية العام وعدم وجود سوى عطلة رسمية واحدة مدرجة في الأجندة الحالية، وهي عيد القوات المسلحة في أكتوبر.

وبحساب أيام الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهات التي تطبق نظام الإجازة يومي الجمعة والسبت، يصل إجمالي أيام الراحة المتبقية من 14 سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر إلى 31 يومًا، منها 30 يومًا تمثل العطلات الأسبوعية، بالإضافة إلى عطلة عيد القوات المسلحة.



ويأتي شهر أكتوبر في صدارة الأشهر المتبقية من العام من حيث عدد أيام الراحة، بإجمالي 11 يومًا وفق الحساب الحالي، بينما لا تتضمن الأجندة الرسمية الحالية أي عطلات عامة أخرى خلال نوفمبر أو ديسمبر.



30 يوم راحة أسبوعية حتى نهاية ديسمبر

يكشف حساب الإجازات المتبقية في 2026 أن العاملين الذين يحصلون على الجمعة والسبت كراحة أسبوعية أمامهم عدد كبير من أيام العطلات الأسبوعية حتى نهاية العام.

وبداية من الأحد 13 سبتمبر، يتبقى خلال الشهر 4 أيام راحة أسبوعية، بواقع جمعتين وسبتين:

الجمعة 18 سبتمبر.

السبت 19 سبتمبر.

الجمعة 25 سبتمبر.

السبت 26 سبتمبر.

أما شهر أكتوبر، فيضم 10 أيام راحة أسبوعية، بواقع 5 أيام جمعة و5 أيام سبت.

وفي نوفمبر، يبلغ عدد أيام الراحة الأسبوعية 8 أيام، بواقع 4 أيام جمعة و4 أيام سبت، ويتكرر العدد نفسه خلال ديسمبر، الذي يضم كذلك 8 جمعات و8 أيام سبت.

وبذلك يكون إجمالي أيام الجمعة والسبت المتبقية من 13 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 30 يوم راحة أسبوعية للعاملين في الجهات التي تطبق هذا النظام.

أكتوبر يتصدر قائمة الإجازات بـ11 يومًا

يحظى أكتوبر بأكبر عدد من الإجازات المتبقية في 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخرى، وذلك بسبب وجود عطلة رسمية إلى جانب أيام الراحة الأسبوعية.

وتضع الأجندة الرسمية عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وهو العطلة الرسمية الوحيدة المتبقية ضمن قائمة العطلات الرسمية للعام الحالي.

وبإضافة يوم عيد القوات المسلحة إلى 10 أيام الراحة الأسبوعية، يصل إجمالي أيام الراحة خلال أكتوبر إلى 11 يومًا للعاملين الذين يحصلون على الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية وتشملهم الإجازة الرسمية.



لكن من المهم التفرقة بين تاريخ المناسبة الرسمي وبين موعد تنفيذ الإجازة للموظفين؛ فالمناسبة ثابتة في الأجندة يوم 6 أكتوبر، بينما يظل تحديد يوم التعطيل الفعلي مرهونًا بالقرار الحكومي الذي يصدر قبل المناسبة.

هل تنتقل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس؟

تتضمن الحسابات المتداولة إمكانية نقل عطلة عيد القوات المسلحة من الثلاثاء 6 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر، إلا أن تنفيذ النقل يظل مرتبطًا بصدور القرار الحكومي الرسمي.

وفي حال تقرر نقل الإجازة إلى الخميس 8 أكتوبر، فلن يتغير إجمالي عدد أيام الراحة في أكتوبر بالنسبة للعاملين بنظام الجمعة والسبت.

ويرجع ذلك إلى أن يومي الثلاثاء 6 أكتوبر والخميس 8 أكتوبر يقعان ضمن أيام العمل الأسبوعية بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين، وبالتالي فإن نقل العطلة من يوم إلى آخر لا يؤدي إلى تداخلها مع الراحة الأسبوعية.

وبذلك يظل الحساب 11 يوم راحة في أكتوبر، سواء تم تنفيذ الإجازة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر أو جرى نقلها إلى الخميس 8 أكتوبر، وفق القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

31 يوم راحة حتى نهاية العام

عند جمع الإجازات المتبقية في 2026 للعاملين الذين تطبق جهاتهم نظام الجمعة والسبت، تأتي الأرقام كالتالي:

سبتمبر: 4 أيام راحة أسبوعية متبقية من 13 سبتمبر.

أكتوبر: 10 أيام راحة أسبوعية + يوم الإجازة الرسمية = 11 يومًا.

نوفمبر: 8 أيام راحة أسبوعية.

ديسمبر: 8 أيام راحة أسبوعية.

وبذلك يصبح إجمالي أيام الراحة من 13 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر:

4 + 11 + 8 + 8 = 31 يومًا.

ويشمل هذا الحساب العاملين الذين تطبق جهاتهم تحديدًا نظام الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ولا يعني بالضرورة أن جميع العاملين في الدولة سيحصلون على العدد نفسه من أيام الراحة.

القطاع الخاص قد يختلف في نظام الإجازات

لا تنطبق هذه الحسابات بصورة موحدة على جميع العاملين، إذ تختلف أنظمة الراحة الأسبوعية وفق طبيعة جهة العمل والنشاط الذي تمارسه.

فقد تعمل بعض منشآت القطاع الخاص والمصانع والمحال بنظام الورديات، كما قد تعتمد بعض الأنشطة أيامًا مختلفة للراحة الأسبوعية وفق طبيعة العمل والقواعد المنظمة.

كذلك، هناك قطاعات تستمر في العمل خلال العطلات الرسمية بسبب طبيعة نشاطها، على أن يخضع العاملون فيها للقواعد المنظمة للعمل والتعويض عن أيام العطلات بحسب الحالة.

ولهذا فإن عدد الإجازات المتبقية في 2026 بالنسبة لكل موظف قد يختلف عن الحساب العام البالغ 31 يومًا، إذا كانت جهة العمل لا تطبق نظام الجمعة والسبت أو تتطلب استمرار العمل خلال بعض العطلات.

لا إجازات رسمية أخرى في نوفمبر وديسمبر

توضح قائمة الإجازات المتبقية في 2026 أن عطلة عيد القوات المسلحة في أكتوبر تمثل آخر عطلة رسمية مدرجة في الأجندة الحالية للعام.

ولا تتضمن القائمة الحالية أي مناسبة رسمية أخرى تمنح عطلة عامة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وبالتالي، يعتمد العاملون خلال الشهرين الأخيرين من العام بصورة أساسية على نظام الراحة الأسبوعية المعتمد داخل جهات عملهم، ما لم يصدر قرار حكومي جديد يحدد عطلة استثنائية أو مناسبة أخرى.

ويعني ذلك أن انتهاء عطلة أكتوبر لا يتبعه في الوقت الحالي أي يوم إجازة رسمية آخر حتى نهاية ديسمبر، وفق الأجندة الرسمية الحالية.



الفرق بين العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية

من المهم عند حساب الإجازات المتبقية في 2026 عدم الخلط بين العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.

فالعطلة الرسمية هي المناسبة التي تقرر الدولة اعتبارها يوم إجازة للعاملين المشمولين بالقرار، بينما الراحة الأسبوعية ترتبط بنظام العمل داخل كل جهة.

وبناءً على ذلك، فإن رقم 31 يوم راحة لا يعني وجود 31 عطلة رسمية متبقية في العام، وإنما يتكون من 30 يومًا من أيام الجمعة والسبت، بالإضافة إلى عطلة عيد القوات المسلحة.

وتظل التفاصيل التنفيذية الخاصة بإجازة أكتوبر مرتبطة بالقرار الحكومي الذي يحدد موعد التعطيل الفعلي، بينما تبقى المناسبة نفسها مثبتة في الأجندة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.