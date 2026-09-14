قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية صلاة قيام الليل؟.. عدد الركعات ووقت الصلاة وأفضل دعاء فيها
الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر
النمسا تمنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من دخول فيينا
3 سيناريوهات مرتقبة لاجتماع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين
أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي
ماذا نقول بين الأذان والإقامة؟.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج
5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة
تعديلات سعودية تؤجل اجتماع خليجي في صلالة إلى أجل غير مسمى
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير التموين: مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر وتستهدف 30 سلعة بنهاية سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

الإجازات المتبقية
الإجازات المتبقية
عبد العزيز جمال

تتجه أنظار الموظفين خلال الفترة المقبلة إلى الإجازات المتبقية في 2026، خاصة مع اقتراب نهاية العام وعدم وجود سوى عطلة رسمية واحدة مدرجة في الأجندة الحالية، وهي عيد القوات المسلحة في أكتوبر.

وبحساب أيام الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهات التي تطبق نظام الإجازة يومي الجمعة والسبت، يصل إجمالي أيام الراحة المتبقية من  14 سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر إلى 31 يومًا، منها 30 يومًا تمثل العطلات الأسبوعية، بالإضافة إلى عطلة عيد القوات المسلحة.

الإجازات الرسمية 2025

ويأتي شهر أكتوبر في صدارة الأشهر المتبقية من العام من حيث عدد أيام الراحة، بإجمالي 11 يومًا وفق الحساب الحالي، بينما لا تتضمن الأجندة الرسمية الحالية أي عطلات عامة أخرى خلال نوفمبر أو ديسمبر.

30 يوم راحة أسبوعية حتى نهاية ديسمبر

يكشف حساب الإجازات المتبقية في 2026 أن العاملين الذين يحصلون على الجمعة والسبت كراحة أسبوعية أمامهم عدد كبير من أيام العطلات الأسبوعية حتى نهاية العام.

وبداية من الأحد 13 سبتمبر، يتبقى خلال الشهر 4 أيام راحة أسبوعية، بواقع جمعتين وسبتين:

  • الجمعة 18 سبتمبر.
  • السبت 19 سبتمبر.
  • الجمعة 25 سبتمبر.
  • السبت 26 سبتمبر.

أما شهر أكتوبر، فيضم 10 أيام راحة أسبوعية، بواقع 5 أيام جمعة و5 أيام سبت.

وفي نوفمبر، يبلغ عدد أيام الراحة الأسبوعية 8 أيام، بواقع 4 أيام جمعة و4 أيام سبت، ويتكرر العدد نفسه خلال ديسمبر، الذي يضم كذلك 8 جمعات و8 أيام سبت.

وبذلك يكون إجمالي أيام الجمعة والسبت المتبقية من 13 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 30 يوم راحة أسبوعية للعاملين في الجهات التي تطبق هذا النظام.

أكتوبر يتصدر قائمة الإجازات بـ11 يومًا

يحظى أكتوبر بأكبر عدد من الإجازات المتبقية في 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخرى، وذلك بسبب وجود عطلة رسمية إلى جانب أيام الراحة الأسبوعية.

وتضع الأجندة الرسمية عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وهو العطلة الرسمية الوحيدة المتبقية ضمن قائمة العطلات الرسمية للعام الحالي.

وبإضافة يوم عيد القوات المسلحة إلى 10 أيام الراحة الأسبوعية، يصل إجمالي أيام الراحة خلال أكتوبر إلى 11 يومًا للعاملين الذين يحصلون على الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية وتشملهم الإجازة الرسمية.

الإجازات

لكن من المهم التفرقة بين تاريخ المناسبة الرسمي وبين موعد تنفيذ الإجازة للموظفين؛ فالمناسبة ثابتة في الأجندة يوم 6 أكتوبر، بينما يظل تحديد يوم التعطيل الفعلي مرهونًا بالقرار الحكومي الذي يصدر قبل المناسبة.

هل تنتقل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس؟

تتضمن الحسابات المتداولة إمكانية نقل عطلة عيد القوات المسلحة من الثلاثاء 6 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر، إلا أن تنفيذ النقل يظل مرتبطًا بصدور القرار الحكومي الرسمي.

وفي حال تقرر نقل الإجازة إلى الخميس 8 أكتوبر، فلن يتغير إجمالي عدد أيام الراحة في أكتوبر بالنسبة للعاملين بنظام الجمعة والسبت.

ويرجع ذلك إلى أن يومي الثلاثاء 6 أكتوبر والخميس 8 أكتوبر يقعان ضمن أيام العمل الأسبوعية بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين، وبالتالي فإن نقل العطلة من يوم إلى آخر لا يؤدي إلى تداخلها مع الراحة الأسبوعية.

وبذلك يظل الحساب 11 يوم راحة في أكتوبر، سواء تم تنفيذ الإجازة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر أو جرى نقلها إلى الخميس 8 أكتوبر، وفق القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

31 يوم راحة حتى نهاية العام

عند جمع الإجازات المتبقية في 2026 للعاملين الذين تطبق جهاتهم نظام الجمعة والسبت، تأتي الأرقام كالتالي:

  • سبتمبر: 4 أيام راحة أسبوعية متبقية من 13 سبتمبر.
  • أكتوبر: 10 أيام راحة أسبوعية + يوم الإجازة الرسمية = 11 يومًا.
  • نوفمبر: 8 أيام راحة أسبوعية.
  • ديسمبر: 8 أيام راحة أسبوعية.

وبذلك يصبح إجمالي أيام الراحة من 13 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر:

4 + 11 + 8 + 8 = 31 يومًا.

ويشمل هذا الحساب العاملين الذين تطبق جهاتهم تحديدًا نظام الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ولا يعني بالضرورة أن جميع العاملين في الدولة سيحصلون على العدد نفسه من أيام الراحة.

القطاع الخاص قد يختلف في نظام الإجازات

لا تنطبق هذه الحسابات بصورة موحدة على جميع العاملين، إذ تختلف أنظمة الراحة الأسبوعية وفق طبيعة جهة العمل والنشاط الذي تمارسه.

فقد تعمل بعض منشآت القطاع الخاص والمصانع والمحال بنظام الورديات، كما قد تعتمد بعض الأنشطة أيامًا مختلفة للراحة الأسبوعية وفق طبيعة العمل والقواعد المنظمة.

كذلك، هناك قطاعات تستمر في العمل خلال العطلات الرسمية بسبب طبيعة نشاطها، على أن يخضع العاملون فيها للقواعد المنظمة للعمل والتعويض عن أيام العطلات بحسب الحالة.

ولهذا فإن عدد الإجازات المتبقية في 2026 بالنسبة لكل موظف قد يختلف عن الحساب العام البالغ 31 يومًا، إذا كانت جهة العمل لا تطبق نظام الجمعة والسبت أو تتطلب استمرار العمل خلال بعض العطلات.

لا إجازات رسمية أخرى في نوفمبر وديسمبر

توضح قائمة الإجازات المتبقية في 2026 أن عطلة عيد القوات المسلحة في أكتوبر تمثل آخر عطلة رسمية مدرجة في الأجندة الحالية للعام.

ولا تتضمن القائمة الحالية أي مناسبة رسمية أخرى تمنح عطلة عامة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وبالتالي، يعتمد العاملون خلال الشهرين الأخيرين من العام بصورة أساسية على نظام الراحة الأسبوعية المعتمد داخل جهات عملهم، ما لم يصدر قرار حكومي جديد يحدد عطلة استثنائية أو مناسبة أخرى.

ويعني ذلك أن انتهاء عطلة أكتوبر لا يتبعه في الوقت الحالي أي يوم إجازة رسمية آخر حتى نهاية ديسمبر، وفق الأجندة الرسمية الحالية.

أولها 30 يونيو.. الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

الفرق بين العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية

من المهم عند حساب الإجازات المتبقية في 2026 عدم الخلط بين العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.

فالعطلة الرسمية هي المناسبة التي تقرر الدولة اعتبارها يوم إجازة للعاملين المشمولين بالقرار، بينما الراحة الأسبوعية ترتبط بنظام العمل داخل كل جهة.

وبناءً على ذلك، فإن رقم 31 يوم راحة لا يعني وجود 31 عطلة رسمية متبقية في العام، وإنما يتكون من 30 يومًا من أيام الجمعة والسبت، بالإضافة إلى عطلة عيد القوات المسلحة.

وتظل التفاصيل التنفيذية الخاصة بإجازة أكتوبر مرتبطة بالقرار الحكومي الذي يحدد موعد التعطيل الفعلي، بينما تبقى المناسبة نفسها مثبتة في الأجندة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

 

الإجازات المتبقية في 2026 الإجازات الإجازات المتبقية إجازة 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

بيزيرا

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس

بالأبيض.. ظهور لافت لـ ياسمين رئيس

يارا السكري

بالكاجوال... يارا السكري تخطف الأنظار

ناهد رشدي

فى ذكراها.. قصة مرض ناهد رشدي المأساوي ومسيرتها الفنية

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد