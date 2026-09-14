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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 سيناريوهات مرتقبة لاجتماع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز

محمد صادق إسماعيل يوضح السيناريوهات المرتقبة لاجتماع سلطنة عمان
محمد صادق إسماعيل يوضح السيناريوهات المرتقبة لاجتماع سلطنة عمان
شيماء جمال

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن اجتماع سلطنة عمان المرتقب يمكن أن يسير وفق ثلاثة سيناريوهات أساسية.

وأوضح خلال برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن السيناريو الأول يتمثل في بقاء الوضع القائم وعدم الوصول إلى صيغة تفاهمية بشأن مضيق هرمز، أما السيناريو الثاني فيتضمن الوصول إلى صيغة تفاهمية يمكن البناء عليها فيما يرتبط باتفاق مضيق هرمز المقبل.

وأضاف أن السيناريو الثالث هو السيناريو التشاؤمي، ويتمثل في فشل الاجتماع وعدم الوصول إلى صيغة تفاوضية، وحدوث نوع من الاحتداد بين إيران ودول مجلس التعاون، مؤكدًا أن كل طرف سيلقي باللائمة على الطرف الآخر. 

وأشار إلى أن أي خلافات عربية عربية لن تؤدي إلا إلى فرحة بنيامين نتنياهو.
 

اجتماع سلطنة عمان محمد صادق إسماعيل المركز العربي للدراسات الاستراتيجية نتنياهو هرمز

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