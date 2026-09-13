اختيارنا كان صح.. أول انطباعات سكان نور بعد الاستلام: تكنولوجيا ومساحات خضراء وتصميم مختلف

بدأت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تسليم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية لعملاء المرحلة الأولى بمدينة "نور" بكابيتال جاردنز، أمام العاصمة الجديدة، وفقًا للمواعيد المحددة، لتدخل المدينة مرحلة جديدة مع انتقال العملاء إلى وحداتهم وبدء ظهور ملامح المجتمع العمراني الذي صممته المجموعة ليصبح أول مدينة ذكية ومستدامة في مصر.

جاءت عمليات التسليم مصحوبة بإشادات من عدد من السكان بمستوى تنفيذ المشروع، حيث أكد العملاء أن ثقتهم في مجموعة طلعت مصطفى وسمعتها في السوق العقارية كانت من أبرز العوامل التي دعمت قراراتهم بالشراء، إلى جانب ما وجدوه في "نور" من تصميمات ومساحات خضراء وخدمات تعتمد على التكنولوجيا، فضلًا عن الموقع الذي يمنح المدينة اتصالًا مباشرًا بعدد من أهم مناطق شرق القاهرة.

وقال أحد سكان "نور"، إن مجموعة طلعت مصطفى "شركة كبيرة وسمعتها حلوة جدًا"، معتبرًا أن المدينة تقدم نموذجًا مختلفًا للسكن الذكي في مصر، ومشيرًا إلى تميز موقعها وابتعادها عن زحام القاهرة، إلى جانب انتشار المساحات الخضراء داخل المشروع، وهو ما يضيف إلى تجربة السكن في المدينة.

وأوضحت إحدى السكان، أنها كانت تدرس عددًا من العروض والمشروعات السكنية قبل اتخاذ قرار الشراء، إلا أن طرح مجموعة طلعت مصطفى لمشروع "نور" دفعها إلى الحجز، موضحة أن متابعة التنفيذ والوصول إلى مرحلة التسليم عززا ثقتها في قرارها وفي التعامل مع المجموعة، وهو ما انعكس على تقييمها لتجربة الشراء بعد انتقال المشروع من مرحلة التخطيط والتنفيذ إلى مرحلة تسليم الوحدات للعملاء.

تكنولوجيا ذكية تبدأ من بوابات المدينة وتمتد إلى العمارات والمصاعد

وتبرز التكنولوجيا كأحد المكونات الرئيسية في تجربة "نور"، وهو ما لفت انتباه عدد من السكان خلال الاستلام، وأشاد أحد العملاء بالتسهيلات التكنولوجية الموجودة في المدينة، موضحًا أن استخدامها يبدأ من بوابات الدخول ويمتد إلى العمارات والمصاعد، من خلال تقنيات التحقق من الوجه، معتبرًا أن هذه الخدمات تمثل إضافة عملية للسكان وتوفر مستوى مختلفًا من سهولة الاستخدام داخل المشروع.

وتحدثت ساكنة أخرى عن الفارق بين تصورها للمشروع قبل تنفيذه وما وجدته عند رؤيته على أرض الواقع، مؤكدة أن المدينة فاقت ما كانت تتخيله من خلال التصميمات والمخططات، خاصة فيما يتعلق بالمساحات الخضراء والتصميمات التي وصفتها بالرائعة، وهو ما منحها انطباعًا إيجابيًا مع بدء مرحلة السكن الفعلي داخل المشروع.

وأكد ساكن آخر أن "نور" جاءت متوافقة مع توقعاته باعتبارها أول مدينة ذكية مستدامة، مشيرًا إلى أنه لم يندم على قرار الشراء من مجموعة طلعت مصطفى، في ظل ما رآه من مستوى التنفيذ ومكونات المدينة بعد الوصول إلى مرحلة الاستلام.

"نور" تجذب سكانًا من جنسيات أجنبية

وضمت قائمة سكان "نور" أيضًا عملاء من جنسيات أجنبية، حيث أشادت إحدى السكان بالمشروع بعد زيارته، معربة عن انبهارها بما شاهدته داخل المدينة، ووصفتها بأنها أشبه بـ"دولة صغيرة" لما تضمه من مستشفى ومول تجاري ووحدات متنوعة من الفيلات والشقق، إلى جانب الخدمات والمرافق التي توفر احتياجات السكان داخل مجتمع عمراني متكامل.

وتقام مدينة "نور" على مساحة 5 آلاف فدان، وتعد أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم المدينة 140 ألف وحدة سكنية متنوعة بين العمارات والفيلات، لتستوعب نحو 600 ألف نسمة، بما يجعلها واحدة من المشروعات العمرانية الكبرى التي تستهدف تقديم نموذج متكامل للحياة داخل مدن الجيل الرابع.

4 مكاتب استشارية عالمية شاركت في تصميم "نور"

واستعانت مجموعة طلعت مصطفى بأربعة من أكبر المكاتب الاستشارية في العالم، وهي SWA وSASAKI وPerkins Eastman وBCG، لتصميم مشروع «نور»، بهدف تقديم نموذج جديد لمدن القرن الحادي والعشرين، يقوم على توفير مستوى جديد من السكن العصري المتكامل، وتعزيز الحياة المجتمعية داخل بيئة صحية وآمنة، إلى جانب تقديم نموذج جديد للتنمية المستدامة باعتبار "نور" إحدى مدن الجيل الرابع.

ويعتمد المشروع على توظيف أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالميًا، في إطار رؤية تستهدف إحداث نقلة نوعية في الفكر التخطيطي للمدن الجديدة، من خلال التعاون مع أكبر الشركات والمكاتب العالمية المتخصصة في تطوير المدن الذكية Smart City، بما يربط بين السكن والخدمات والتكنولوجيا والاستدامة داخل مجتمع عمراني واحد.