الكاميرا صورتها.. القبض على المتهمة بسرقة هاتفى محمول من محل بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من إحدى السيدات لقيامها بسرقة هاتفى محمول من والده بأسلوب "المغافلة" بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة قها بالقليوبية من والد القائم على النشر (مالك محل - مقيم بذات الدائرة) بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بسرقة هاتفى محمول بأسلوب "المغافلة" من داخل المحل ملكه الكائن بذات الدائرة.





أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "الظاهرة مقطع الفيديو" (سبق إتهامها فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة، نشل" – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادها ضبط (الهاتفين المستولى عليهما).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.