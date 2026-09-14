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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تهديد أشخاص لأحد أقاربهم بالقتل بالقاهرة

القيديو
القيديو
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من بعض أقاربه لقيامهم بتهديده وأسرته بالقتل والإستيلاء على ممتلكاتهم بالقاهرة.


بالفحص تبين أن القائم على النشر متواجد حالياً خارج البلاد منذ تاريخ 10/الجارى ، وأمكن تحديد المشكو فى حقهما (نجلى عم القائم على النشر - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان).

وبسؤالهما أقرا بوجود خلافات بينهما وبين القائم على النشر للنزاع حول الشراكة فى ملكية عدد من المحال التجارية ، يوجد بشأنها دعاوى قضائية متبادله.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى القتل

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