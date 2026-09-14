«Practical Magic 2» ينتزع صدارة شباك التذاكر العالمي من «Spider-Man» و«The Odyssey»

أنهى فيلم «Practical Magic 2» هيمنة «Spider-Man: Brand New Day» و«The Odyssey» على صدارة شباك التذاكر العالمي، بعدما تصدر الإيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع من 4 إلى 6 سبتمبر، محققًا نحو 46 مليون دولار عالميًا، وفق بيانات «Screen Daily».

وبذلك تنتهي فترة امتدت لثمانية أسابيع متتالية تصدر خلالها أحد الفيلمين قائمة الإيرادات العالمية، في تحول لافت مع وصول الجزء الجديد من «Practical Magic» إلى دور العرض.

وجاء «The Odyssey» في المركز الثاني بإيرادات بلغت نحو 34.4 مليون دولار عالميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تراجع «Spider-Man: Brand New Day» إلى المركز الثالث، بعدما ظل أحد أبرز محركات شباك التذاكر العالمي منذ طرحه في نهاية يوليو.

ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع واحد فقط من نجاح «The Odyssey» في انتزاع الصدارة مؤقتًا من فيلم سبايدرمان، قبل أن يصل الفيلم الجديد من وارنر براذرز إلى المركز الأول.

ويعود جانب كبير من الاهتمام بـ«Practical Magic 2» إلى عودة ساندرا بولوك ونيكول كيدمان إلى شخصيتي الشقيقتين الساحرتين سالي وجيليان، بعد نحو 27 عامًا من عرض الفيلم الأول، الذي تحول مع مرور السنوات إلى عمل ذي قاعدة جماهيرية واسعة رغم أدائه التجاري المحدود عند طرحه الأصلي.

وحقق الفيلم الجديد نحو 30 مليون دولار في السوق الأمريكية، مقابل 16 مليون دولار من الأسواق الدولية، ليصل إجمالي افتتاحه العالمي إلى 46 مليون دولار.

ورغم أن الإيرادات جاءت أقل من بعض توقعات الاستوديو، فإنها كانت كافية لمنح الفيلم صدارة السوق العالمية في عطلة نهاية الأسبوع.

في المقابل، يواصل «Spider-Man: Brand New Day» تحقيق أرقام ضخمة، إذ تجاوز إجمالي إيراداته العالمية حاجز ملياري دولار، فيما اقترب «The Odyssey» من 1.6 مليار دولار، ليؤكد الفيلمان قوة موسم الصيف السينمائي واستمرار الإقبال على الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة. وتكشف نتائج عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة عن بداية تغير خريطة المنافسة مع دخول موسم الخريف وظهور أفلام جديدة قادرة على جذب الجمهور.