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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

المجني عليه
المجني عليه

شهد طريق الضبعة واقعة مقتل الشاب أيمن أحمد خالد من أهالي المناشي بمركز سنورس في محافظة الفيوم وذلك أثناء وجوده داخل إحدى المزارع بطريق الضبعة وبحسب المعلومات المتاحة دخل عدد من الأشخاص إلى المزرعة أثناء وجود الشاب بها واعتدوا عليه ما أسفر عن مقتله ثم استولوا على سيارته وفروا هاربين من مكان الواقعة.


نقل الجثمان إلى مستشفى وادي النطرون

وعقب وقوع الحادث جرى نقل جثمان الشاب أيمن أحمد خالد إلى مستشفى وادي النطرون فيما تتابع الجهات المختصة ملابسات الواقعة للوقوف على تفاصيلها كاملة وتعمل الجهات المختصة على إجراء التحريات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الحادث وتحديد هوية مرتكبي الواقعة بعد دخولهم المزرعة ومقتل الشاب والاستيلاء على سيارته والفرار بها.


جهود لكشف ملابسات الحادث

وتتواصل الإجراءات القانونية والتحريات بشأن الواقعة للوصول إلى مرتكبيها وكشف ملابسات مقتل الشاب والوقوف على تفاصيل ما حدث داخل المزرعة وأثار نبأ وفاة أيمن أحمد خالد حالة من الحزن بين أهالي المناشي بمركز سنورس عقب علمهم بمقتله خلال وجوده بإحدى المزارع بطريق الضبعة ويتابع أهالي الشاب ما تسفر عنه جهود الجهات المختصة في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

مقتل الشاب طريق الضبعة أهالي المناشي الفيوم

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