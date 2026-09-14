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تشغيل تجريبي للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.. اعرف المحطات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تشغيل تجريبي للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.. اعرف المحطات

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
قسم الخدمات

بدأت وزارة النقل، خلال الساعات الماضية، التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي السريع (BRT) على عدد من محطات الطريق الدائري، في خطوة تمهيدية لبدء التشغيل الفعلي ونقل الركاب. 

ويمثل مشروع الـ (BRT) نقلة نوعية في قطاع النقل الجماعي بمصر، حيث يهدف إلى تقديم خدمة حضارية، أسرع، وأكثر أماناً وتنظيماً للمواطنين، والحد من تكدس السيارات الخاصة.

الأتوبيس الترددي BRT
الأتوبيس الترددي السريع

​تفاصيل المحطات 

و​يخدم المشروع قطاعات واسعة عبر طريق دائري يربط العديد من الحيّات والمحاور الحيوية، وتتوزع المحطات الـ 32 على النحو التالي:

​القطاع الأول (من 1 إلى 8): إسكندرية الزراعي، العقيد أحمد عبد الرحيم، شبرا بنها، بهتيم، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج.

​القطاع الثاني (من 9 إلى 16): مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم عرابي، السلام، عدلي منصور، طريق السويس، أكاديمية الشرطة، المشير طنطاوي، الجولف.

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الأتوبيس الترددي السريع

​القطاع الثالث (من 17 إلى 24): طريق السخنة، النساجون الشرقيون، كارفور المعادي، المقطم، الأوتوستراد، شارع الجزائر، الإمامين، الزهراء.

​القطاع الرابع (من 25 إلى 32): البحر الأعظم، العمرانية، الطالبية، المريوطية، المنصورية، صِن كابيتال (تقاطع الفيوم)، مدخل أكتوبر، إسكندرية الصحراوي (المتحف المصري الكبير).

​تعريفة الركوب 

و​اعتمدت الجهات المعنية هيكل تسعير مرن لتعريفة الركوب بناءً على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، وذلك لضمان العدالة في احتساب التكلفة:

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي السريع
  • ​حتى 4 محطات: 5 جنيهات.
  • ​حتى 10 محطات: 10 جنيهات.
  • ​حتى 14 محطة: 15 جنيهاً.
  • ​حتى 18 محطة: 20 جنيهاً.
  • ​حتى 24 محطة: 25 جنيهاً.
  • ​حتى 32 محطة (المسافة الكاملة): 30 جنيهاً.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير شبكة الطرق ووسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين محافظات القاهرة الكبرى وضواحيها بكل سهولة ويسر.

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي السريع

رئيس الوزراء يتفقد المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)؛ الممتد من محطة "العين السخنة" عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق العين السخنة، وحتى محطة "زويل" عند تقاطع الدائري مع محور الدكتور أحمد زويل بمدينة أكتوبر؛ بطول 40 كيلومتراً وتضم 15 محطة، ليصل إجمالي محطات المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع إلى 31 محطة.

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي السريع

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تولي مشروعات النقل الجماعي اهتمامًا كبيرًا؛ باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة للمواطنين، ومواكبة التوسع العمراني الكبير الذي تشهده القاهرة الكبرى والمدن الجديدة.

إعادة تنظيم حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى

وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الحديثة لا يستهدف فقط توفير وسائل انتقال متطورة، وإنما يأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة تنظيم حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى، وربط مناطقها ومحاورها الرئيسية، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة؛ بما يدعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية، ويواكب احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي السريع

وأضاف أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) يمثل نموذجاً واضحاً لهذا التكامل؛ باعتباره جزءاً من منظومةٍ واسعة من وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة، بما يسهم في توفير وسيلة نقل سريعة وحضارية وآمنة ونظيفة، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتحسين مستويات السيولة المرورية، والحفاظ على البيئة.

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