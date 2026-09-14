أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

شاركت الفنانة أمينة خليل صورا جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام رفقة زوجها.





تفاصيل إطلالة امينة خليل..

وظهرت امينة خليل بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا كب باللون الابيض.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.