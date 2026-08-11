إطلالة صيفية أنيقة لأمينة خليل داخل المصعد تشعل مواقع التواصل

نشرت الفنانة المصرية أمينة خليل صورة جديدة لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي في إنستجرام .

أمينه خليل

ظهرت أمينة في الصورة وهي تلتقط سيلفي داخل المصعد، معتمدة إطلالة كاجوال أنيقة تكونت من قميص أبيض منقط بالأسود مع بنطلون أسود واسع وحزام أنيق، ونظارة شمسية كلاسيكية، وعلّقت على الصورة بأسلوب طريف قائلة: "Miss me?"، بالإضافة إلى عبارة "New elevator, new outfits".

لاقت إطلالتها تفاعلاً واسعاً من جمهورها ومتابعيها الذين أشادوا ببساطتها وحسها المميز في اختيار أزيائها العصرية.

آخر أعمالها

تواصل الفنانة أمينة خليل نشاطها الفني المكثف، حيث أعلنت مؤخراً عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "الأمير" الشديد الضخامة، والذي تشارك في بطولته أمام الفنان أحمد عز ومن إخراج ستيفن هوبكنز. كما حققت نجاحاً درامياً كبيراً ببطولة مسلسل "لام شمسية"، إلى جانب مشاركتها السينمائية في فيلم "إكس مراتي" وفيلم "شقو".