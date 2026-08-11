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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يرتفع لـ 6230 جنيها

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تتواصل متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، في ظل التحركات المتواصلة التي يشهدها المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية، وما يترتب عليها من تغيرات في أسعار مختلف الأعيرة والمنتجات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

ويحرص الراغبون في شراء الذهب على متابعة حركة الأسعار بشكل مستمر، سواء لاقتناء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، بينما ينظر المستثمرون إلى المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية وتغيرات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7120 جنيها للبيع، مقابل 7075 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6230 جنيها للبيع، مقابل 6190 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5340 جنيها للبيع، مقابل 5305 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4155 جنيها للبيع، مقابل 4125 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49840 جنيها للبيع، مقابل 49520 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلية نحو 221455 جنيها للبيع، مقابل 220035 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4393.87 دولار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر

وتتغير أسعار الذهب في السوق وفقا لحركة التداولات المحلية والسعر العالمي للأوقية، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب.

ويفضل للراغبين في شراء الذهب متابعة السعر وقت تنفيذ عملية الشراء، خاصة أن الأسعار قد تشهد تغيرات خلال اليوم الواحد نتيجة التحركات المستمرة في الأسواق العالمية والمحلية.

كما تختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام، نتيجة إضافة قيمة المصنعية والرسوم، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن منتج إلى آخر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدد كبير من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب في الأسواق العالمية، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

ويمثل الدولار الأمريكي أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميا، حيث يمكن أن تؤثر تحركات العملة الأمريكية في اتجاهات أسعار المعدن النفيس، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى.

كما تلعب أسعار النفط والتطورات الاقتصادية العالمية دورا في تحديد اتجاهات الذهب، فضلا عن التوترات والأزمات الجيوسياسية، التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الأصول التي ينظر إليها باعتبارها ملاذا آمنا.

أسعار الذهب اليوم

الذهب يواصل جذب المستثمرين

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز الأصول المستخدمة في الادخار والاستثمار، نظرا إلى قدرته على تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من بعض المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والأسواق المالية.

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من المتغيرات، أبرزها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، واتجاهات الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم.

وفي ظل استمرار هذه المتغيرات، تحظى أسعار الذهب اليوم في مصر بمتابعة يومية من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة الراغبين في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مع ضرورة مراجعة السعر الفعلي وقت تنفيذ المعاملة والتأكد من قيمة المصنعية والرسوم المضافة.

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