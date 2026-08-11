موعد الإعلان عن تنسيق الجامعات الخاصة والحدود الدنيا لجميع الكليات

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، أن اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمناقشة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026/2027 من المقرر عقده الأسبوع المقبل، على أن يشهد الاجتماع تحديد وإعلان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن نسبة الـ5% المخصصة لقبول طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات ليست نسبة ثابتة، وإنما يمكن زيادتها حال ارتفاع أعداد المتقدمين، بما يتيح فرص قبول أكبر أمام طلاب الشهادات المعادلة.

كما اعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 يوم الاربعاء المقبل 12 اغسطس 2026 وتستمر حتى يوم 16 اغسطس، حيث جاء الحد الأدنى للمرحلة بكل شعبة كالتالي: