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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب لريل أمريكا فويس: لدينا 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران.. أحدها ضربها بشدة

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لريل أمريكا فويس، أنه هو من يتحكم في إيران بشكل كبير وإنه من يحاصرها وليس العكس على الإطلاق.

وأضاف ترامب"نتحكم في قدر كبير من أموال الإيرانيين وأصولهم وهي تحت سيطرتنا التامة، وإذا نظرنا بدقة، فإيران في حالة فوضى اقتصادية ولا تستطيع اقتراض المال".

3 استراتيجيات للتعامل مع إيران

تابع ترامب لريل أمريكا فويس: “لدينا 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران أولاها مراقبة مدى سوء وضعها والثانية ضربها بشدة، أما الاستراتيجية الثالثة فهي الضغط الاقتصادي ونحن نفعل ذلك على أي حال”.
أردف ترامب لريل أمريكا فويس: التضخم في إيران وصل إلى 300% وعملتها بلا قيمة تقريبا ولا تدفع رواتب جنودها.

وأكد ترامب لريل أمريكا فويس على أن أكبر تغيير رأيته خلال ربع قرن ما حدث لإسرائيل فقد كان لديها أقوى لوبي في واشنطن، مشيًرا بذلك إلى معاناة إسرائيل من تراجع شعبيتها.
وزعم ترامب خلال حديثه لريل أمريكا فويس على إنه إذا سمحنا للطرف الآخر بالفوز في الانتخابات النصفية فستصبح البلاد تحت حكم الجهاديين.
 

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