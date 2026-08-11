محمد صلاح يغيّر خريطة مشاهدة الدوري التركي.. 40 دولة تترقب طرابزون سبور

كشفت شبكة 61saat التركية عن التأثير المتزايد لانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور، مشيرة إلى أن مباريات الفريق ستشهد انتشارًا إعلاميًا وجماهيريًا واسعًا خلال الموسم الجديد.

وأوضحت الشبكة التركية أن مباريات طرابزون سبور ستصل إلى مشجعي كرة القدم في نحو 40 دولة حول العالم، خاصة في مصر، باعتبارها موطن محمد صلاح، الذي أصبح أحد أبرز نجوم الدوري التركي بعد انتقاله إلى صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن قنوات beIN Sports ستبث جزءًا كبيرًا من مباريات طرابزون سبور في بطولة الدوري التركي، وهو ما يمنح الفريق متابعة أكبر من الجماهير المصرية والعربية، بالتزامن مع وجود صلاح ضمن صفوفه.

ويأتي ذلك في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي صاحبت انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، بعدما أتم النادي التركي تعاقده مع قائد منتخب مصر بعقد يمتد لمدة عامين.

وأصبح انتقال صلاح إلى طرابزون سبور أحد أبرز الأحداث في سوق الانتقالات التركي، خاصة مع الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به اللاعب، إلى جانب حالة الترقب لمشاركته الأولى مع الفريق في الموسم الجديد.

وتعول إدارة طرابزون سبور على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح في مصر ومختلف أنحاء العالم، من أجل تعزيز الحضور الجماهيري والإعلامي للنادي، فضلًا عن الاستفادة من خبراته وقدراته الفنية داخل الملعب.

كما يمثل وجود صلاح في الدوري التركي فرصة لزيادة متابعة المسابقة في مصر، مع ترقب الجماهير المصرية لمباريات طرابزون سبور لمشاهدة نجم منتخب بلادها في تجربته الجديدة.

ويأتي هذا الانتشار الإعلامي بالتزامن مع بداية فصل جديد في مسيرة محمد صلاح الأوروبية، بعد رحيله عن ليفربول عقب تسع سنوات قضاها مع النادي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى طرابزون سبور في صفقة وصفت بأنها من أبرز صفقات الدوري التركي هذا الموسم.