محمد صلاح يرفع جاهزيته مع طرابزون سبور قبل مواجهة قاسم باشا

يكثف الدولي المصري محمد صلاح تحضيراته مع فريقه الجديد طرابزون سبور، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام قاسم باشا، المقرر إقامتها خارج ملعبه ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي للموسم الجديد 2026-2027.

وأدى طرابزون سبور مرانه على ملعب محمد علي يلماز، تحت قيادة المدير الفني فاتح تكة، حيث بدأ المران بتدريبات الإحماء الديناميكي، قبل خوض تدريبات «5 ضد 2»، ثم تدريبات رفع معدلات التحمل والجاهزية البدنية.

واختتم الجهاز الفني المران بمجموعة من التدريبات الخاصة باللعب في المساحات الضيقة، ضمن البرنامج الإعدادي للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يخوض طرابزون سبور مرانه المقبل غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن تحضيراته للمواجهة الأولى في الدوري التركي.

ويفتتح طرابزون سبور مشواره في المسابقة بمواجهة قاسم باشا يوم السبت المقبل، الموافق 15 أغسطس، خارج ملعبه، في أول ظهور رسمي للفريق خلال الموسم الجديد.

وكان محمد صلاح قد وقع رسميًا على عقود انتقاله إلى طرابزون سبور لمدة موسمين، مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، إلى جانب 7 ملايين يورو مكافأة توقيع، ليصل إجمالي المقابل المالي المضمون إلى 17 مليون يورو، بخلاف الحوافز الإضافية المرتبطة بالأداء.