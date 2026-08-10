خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

حصل موقع صدى البلد ، على تفاصيل حصول طالب ببني سويف على 28 درجة زيادة بعد تسجيله في خدمة تظلمات الثانوية العامة 2026

المدرسة تفجر المفاجئة

أعلنت مدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية بنين الواسطى ببني سويف ، عن تعديل نتيجة الثانوية العامة للطالب مروان محمد أحمد حسن الوزير ، ليصبح مجموعه الكلي في نتيجة الثانوية العامة علمي علوم 306.5 بنسبة مئوية 95.8% ليحتل المركز الثالث على مستوى المدرسة علمي علوم

وأوضحت المدرسة على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، أن تعديل نتيجة الثانوية العامة 2026 للطالب المذكور جاء بناءا على تعديل درجاته بعد التظلم

وعلقت المدرسة قائلة : عودة الحق لأصحابه .. ألف مبروك للطالب مروان محمد أحمد حسن الوزير

نتيجة الطالب قبل التعديل على موقع وزارة التربية والتعليم

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2026 للطالب المذكور على موقع وزارة التربية والتعليم تؤكد أنه كان حاصلا على مجموع 278.5 درجة بما يعادل 87.03 % وكانت درجاته كالتالي :

اللغة العربية 80

اللغة الاجنبية الالى 57

الكيمياء 30

الأحياء 53

الفيزياء 58.5

كما ظهرت نفس النتيجة قبل التعديل “الذي أعلنته المدرسة” على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

سر الـ 28 درجة الزيادة .. خطأ في البيانات

الطالب المذكور تقدم بتظلم على درجته في مادة الكيمياء بعد أن فوجئ بحصوله على 30 من 60 فيها على موقع الوزارة

وعندما ذهب الطالب المذكور إلى لجنة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، خلال اطلاعه على ورقة إجابته في الكيمياء ، فوجئ بأن هناك خطأ وتغيير في رقم نموذج الأمتحان الذي تم التصحيح على أساسه

وعلى الفور بدأت التحقيقات وبدأت عمليات الفحص من جانب لجنة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، وتبين بالفعل وجود اختلاف بين رقم نموذج الامتحان المثبت في كشف التوقيعات باسم الطالب، والنموذج الذي تم تصحيح ورقة إجابته على أساسه بسبب خطأ أحد المراقبين

حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لصدى البلد ، أن التحقيق أثبت أنه كان هناك طالبين داخل لجنة الطالب المذكور ، لم يستكملا تسجيل بياناتهما على البابل شيت ، فقام المراقب بالتطوع بإستكمال وتدوين بيانات الطالبين على أوراق الإجابة ونماذج الامتحان، بالمخالفة لتعليمات الوزارة ، وأخطأ في تسجيل رقم نموذج الامتحان الذي تم على اساسه فيما بعد تصحيح ورقة إجابته .

وقال المصدر : أنه بإعادة تصحيح الورقة وفقا لرقم النموذج الصحيح تبين أحقية الطالب في حصوله على 28 درجة زيادة غير محسوبة ، ليحصل بذلك على 58 من 60 في الكيمياء بدلا من حصوله على 30 درجة فقط .

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه هو نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 الذي سجل عليه الطلاب المتظلمين على موقع وزارة التربية والتعليم ، والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded

تظلمات الثانوية العامة 2026



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تظلمات الثانوية العامة 2026 ، لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 / 2026؛ اعتباراً من الخميس الموافق 30 يوليو 2026 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

الإجراءات المتبعة أثناء تظلمات الثانوية العامة 2026

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم رد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 لجميع الطلاب المتظلمين في حال ثبوت أحقيتهم في الحصول على درجات إضافية غير محسوبة بعد فحص التظلم

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في منظومة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، فى حالة تعديل درجات الطالب ، سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم المدفوعة .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقاً لضوابط منظومة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، تعتمد مذكرات زيادة الدرجات للطلاب المستحقين من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الإمتحان ، ثم تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدأت إرسال موعد ومكان الإطلاع على أوراق متظلمي الثانوية العامة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026

و يمكن للطالب من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ، معرفة مكان الإطلاع و تاريخ الإطلاع و موعد الإطلاع بالساعة ، وعنوان مكان الإطلاع بالتفصيل