أتوضأ وأنسى أصلى فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول نسيان الصلاة والانشغال عنها رغم الوضوء، مؤكدًا أن علاج ذلك يكون بالمداومة والتدريب حتى تصبح الصلاة جزءًا أصيلًا من حياة الإنسان.

حكم نسيان الصلاة والانشغال عنها رغم الوضوء

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن العبادات تحتاج إلى تعويد مستمر، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «مُروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»، بما يؤكد أن التكرار هو الأساس في ترسيخ الالتزام.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الصلاة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي ﷺ: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»، لافتًا إلى أن أدائها في أول وقتها سبب لنيل رضوان الله عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من يداوم على الصلاة سيشعر بلذة خاصة تدفعه لانتظارها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «أرحنا بها يا بلال»، حيث تصبح الصلاة راحة للنفس وصلة مباشرة بين العبد وربه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن البداية قد تكون صعبة، لكن مع المجاهدة والاستمرار تتحول الصلاة إلى عادة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.