أول تعليق من أسيل أسامة صاحبة أول ذهبية في رمي الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى للشباب

كشفت البطلة أسيل أسامة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، تفاصيل الإنجاز التاريخي ومنح مصر أول ذهبية في رمي الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى للشباب.



وقالت البطلة أسيل أسامة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، في مداخلة هاتفية مع لبرنامج استديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، إن :"الماتشات الكبيرة الاهم فيها المدالية وأهم من الرقم، وكنت أريد اعمل رقم حلو وكنت أريد كسر رقمي ولكن اتجاه الرياح كانت عكس اتجاه الرمح".

وأضافت البطلة أسيل أسامة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، أن :"الحكام قالوا انه هذا الأمر على الكل، ومش هنوقف واخدت المادلية الذهبية في البطولة".

وأكملت البطلة أسيل أسامة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، أن :"اوجه الشكر للسيدة انتصار السيسي على المنشور الخاص بي، وشرف ليا احط مصر رقم واحد في البطولة".

