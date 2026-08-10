ياسمين صبري: طاقتي الإيجابية فضل الله عليا.. والتعلق بالله وليس بالأشخاص

قالت الفنانة ياسمين صبري إنها لا تحب أن تعرف نفسها بالألقاب أو المناصب، مؤكدة أنها ترى نفسها مجرد "ياسمين"، الفتاة البسيطة التي تسعى دائمًا إلى تطوير نفسها ونشر الطاقة الإيجابية.



وأضافت، خلال لقائها مع بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : "أنا ياسمين، بس، أنا ياسمين اللي هي البنت البسيطة من جوه، سوية، طبيعية، بحب أطور من نفسي، أحب أكون أحسن، أحب أشوف الناس اللي حوالي كويسة، أحب أشوف جمال ووفرة ونجاح وثراء، أحب أشوف حاجة حلوة."



وأكدت أن مصدر طاقتها الإيجابية هو فضل الله عليها، قائلة: "من عند الله، والله العظيم بجد، الحمد لله."



وأوضحت أن نظرتها المتفائلة للحياة تنبع من إيمانها بنعم الله، مضيفة: "من كرم ربنا، الحمد لله، في كل حاجة، في الناس، في الفرص اللي موجودة، في الأبواب المفتوحة، في تسخير ربنا ليا، في كل حاجة، إزاي مكنش متفائلة إزاي؟"



وأشارت إلى أن الإنسان يرى في الحياة ما يؤمن به، قائلة: "أنا بؤمن اللي أنتي مقتنعة بيه هو اللي هتشوفيه... اللي أنتي مؤمنة بيه هتشوفيه."



وشددت على أهمية أن يكون التعلق بالله وليس بالأشخاص، مضيفة: "ما تربطيهاش ببني آدمين، اربطيها بالله، فأنا إيماني بالله قوي، إنه حبيبي، إنه سندي، إنه أنا حبيبته، قولتها قبل كدة ومؤمنة بيها."



وأضافت: "عندي بركة، عندي يسر، فأموري تمشي، هو إيماني بيه كدة، الباقي ده تسخيره بقى."



واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الاعتماد على الناس أو تعليق الآمال عليهم هو سبب كثير من المعاناة، قائلة: "الناس بتتعب لما ترمي أمالها على الناس أو على الدنيا، لا، خطر ده، ده الشيطان بقى، ده الشيطان."

