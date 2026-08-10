بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شهدت مناطق في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن موجة من السرقات المنظمة استهدفت عشرات سيارات فولكسفاجن، بعدما أقدم لصوص على نزع الشعارات الأمامية للسيارات، والتي تحتوي أيضا على حساسات رادار، في وقائع متكررة خلال أربعة أيام فقط.

وبحسب التحقيقات الأولية، بلغ عدد السيارات المستهدفة نحو 70 سيارة، فيما وقعت عمليات السرقة خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو، وامتدت إلى 29 شارع في مناطق عدة، بينها كاتفورد وفورست هيل وليديول وهونور أوك وإيست دولويتش ولويشام.

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية فتح تحقيقات في نحو 70 بلاغ متعلق بهذه الوقائع، وسط اشتباه في أن أفراد العصابة استخدموا طائرات مسيرة لمراقبة المناطق السكنية وتحديد السيارات المستهدفة قبل تنفيذ عمليات السرقة.

وأفاد عدد من مالكي السيارات بأن إزالة شعار فولكسفاجن الموجود في مقدمة السيارة، والذي يضم حساس الرادار خلفه، لا تستغرق سوى بضع ثوان، ما يجعل العملية سريعة للغاية ويصعب على أصحاب السيارات اكتشاف اللصوص أثناء تنفيذها.

ومن بين المتضررين جيورجينا توملين، المقيمة في منطقة نونهيد، والتي تعرضت سيارتها الجديدة فولكسفاجن T-Roc للسرقة في 18 يوليو، وقالت إن أحد جيرانها لاحظ وجود طائرة مسيرة تحلق في حديقته قبل الواقعة بيوم واحد، ما عزز مخاوفها من احتمال استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المنطقة.

وأوضحت توملين أن الطريقة التي نفذت بها السرقة تشير إلى وجود تخطيط مسبق، إذ بدا أن الجناة كانوا يعرفون مواقع السيارات التي يستهدفونها.

كما تعرضت سيارة فولكسفاجن Tiguan يمتلكها غراهام دن للسرقة في اليوم نفسه، حيث تمكنت كاميرات المراقبة من تسجيل الواقعة، وقام مالك السيارة بتسليم التسجيلات إلى الشرطة للمساعدة في تحديد هوية المتورطين.

وقال دن إن شخصين يستقلان دراجتي Lime نفذا العملية خلال أقل من خمس ثواني، لكنهما تسببا في أضرار بالسيارة تقدر بنحو ألفي جنيه إسترليني، مؤكد أن عمليات السرقة لم تكن حالات فردية، وإنما استهدفت المنطقة بأكملها.

من جانبه، قال الشرطي أولي رذرفورد، المسؤول عن التحقيق، إن الشرطة رصدت خلال الأسابيع الأخيرة عدد من الوقائع المماثلة في جنوب شرق لندن، شملت سرقة شعارات سيارات فولكسفاجن وحساسات الرادار المثبتة خلفها.

وأشار إلى أن التقديرات الحالية تفيد بوقوع نحو 70 حادث سرقة، مؤكدا استمرار التحقيقات، وداعيا أصحاب السيارات الذين تعرضوا لوقائع مماثلة إلى إبلاغ الشرطة، وكذلك أي شخص يمتلك معلومات يمكن أن تساعد في كشف ملابسات هذه الجرائم.