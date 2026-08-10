صرخاتها لم تتوقف.. فتاة تستغيث من شاب في فيديو صادم يشعل السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل، يوثق واقعة اعتداء على فتاة أثناء وجودها داخل سيارتها.



وظهرت الفتاة خلال الفيديو وهي تصرخ وتستغيث، بينما ظهر رجل أمام السيارة وهو يقوم بتحطيم أجزاء منها، وسط حالة من التوتر والخوف، في مشهد أثار غضب المتابعين.



وبحسب ما ظهر في المقطع المتداول، استمر الرجل في تكسير السيارة رغم صرخات الفتاة واستغاثتها، فيما لم تتضح حتى الآن بشكل رسمي ملابسات الواقعة أو طبيعة العلاقة بين الطرفين، وكذلك الأسباب التي دفعت إلى حدوث المشادة والاعتداء.



وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المتابعين بالكشف عن حقيقة الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات.