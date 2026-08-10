أسعار هيونداي إلنترا اتش دى المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2017 .

تعتمد سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2017 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات (4 سلندر) سعة 1.6 لتر (1600 سي سي) من طراز "MPI" ثنائي الكامة، ويحتوي على 16 صبابا، يعمل هذا المحرك على توليد قوة حصانية تصل إلى 121 حصاناً عند 6200 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 156 نيوتن متر عند 4200 دورة في الدقيقة، مما يمنح السيارة توازن جيد بين الأداء اليومي واستهلاك الوقود.

تنتقل القوة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الأمامي بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات (نقلات)، وتتسارع السيارة من الثبات (0) إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن تقريبي يبلغ 11.3 ثانية، بينما يتسع خزان الوقود لـ 53 لتراً من البنزين ويُوصى باستخدام بنزين 92 كحد أدنى.

أما بالنسبة لنظام التعليق والشاسيه، فالسيارة مجهزة بنظام تعليق أمامي مستقل من طراز ماكفرسون (McPherson strut)، ونظام تعليق خلفي متعدد الوصلات (Multi-link) مع قضيب موازنة لتعزيز الثبات، وتأتي السيارة بارتفاع عن الأرض (خلوص أرضي) يبلغ 160 مم، مع نظام فرامل يعتمد على أقراص مهواة قياس 15 بوصة في الأمام وأقراص مصمتة قياس 14 بوصة في الخلف لتوفير كبح فعال للمركبة.

أما عن سعر السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2017‏‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏600 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.