قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا تفسد الأطعمة أسرع في أغسطس؟.. خبير يوضح أخطاء التخزين

لماذا تفسد الأطعمة أسرع في أغسطس؟
لماذا تفسد الأطعمة أسرع في أغسطس؟
أسماء عبد الحفيظ

قال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس يعد من أهم العوامل التي تسرّع فساد الأطعمة، خاصة مع ترك الوجبات خارج الثلاجة لفترات طويلة أو تخزينها بطريقة غير صحيحة، موضحًا أن التعامل مع الطعام في فصل الصيف يحتاج إلى قدر أكبر من الانتباه لتقليل مخاطر نمو الميكروبات.

لماذا تفسد الأطعمة أسرع في أغسطس؟

وأوضح شمس من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الحرارة المرتفعة توفر ظروفًا مناسبة لنمو العديد من أنواع البكتيريا، لذلك فإن الطعام الذي قد يتحمل البقاء لفترة معينة في الأجواء المعتدلة، يمكن أن يفسد بصورة أسرع خلال أيام الصيف شديدة الحرارة.

وأشار خبير التغذية إلى أن من أبرز الأخطاء الشائعة ترك الطعام المطهو على سطح المطبخ لساعات بعد الانتهاء من تناوله، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يتركون الوجبات حتى تبرد تمامًا قبل إدخالها إلى الثلاجة، ما قد يطيل الفترة التي يظل فيها الطعام في درجات حرارة غير مناسبة للحفظ.

وأضاف أن الأفضل هو التعامل مع بقايا الطعام بطريقة صحيحة، خاصة عند تخزين كميات كبيرة، من خلال وضعها في أوعية مناسبة وتقسيم الكميات الكبيرة إلى أجزاء أصغر، بما يساعد على تبريدها بصورة أسرع وأكثر انتظامًا.

خطأ شائع داخل الثلاجة

وحذر شمس من تكديس الثلاجة بالطعام بصورة مبالغ فيها، موضحًا أن ازدحامها قد يؤثر على حركة الهواء البارد داخلها، وبالتالي لا تحصل جميع الأطعمة على التبريد المطلوب.

كما شدد على أهمية ضبط الثلاجة على درجة حرارة مناسبة، والتأكد من غلق الباب بإحكام، وعدم تركه مفتوحًا لفترات طويلة أثناء البحث عن الطعام.

فصل الطعام النيء عن المطهو

وأكد خبير التغذية، أن تخزين اللحوم والدواجن والأسماك النيئة بجوار الأطعمة المطهية أو الجاهزة للأكل من الأخطاء التي يجب تجنبها، بسبب احتمالية انتقال الملوثات من الطعام النيء إلى الطعام الجاهز للتناول.

ونصح بحفظ الأطعمة النيئة داخل أوعية مغلقة ووضعها بطريقة تمنع تسرب السوائل منها إلى باقي محتويات الثلاجة، مع استخدام أدوات وأسطح نظيفة أثناء إعداد الطعام.

لا تعتمد على الرائحة فقط

وأوضح شمس أن رائحة الطعام أو شكله لا يمثلان دائمًا وسيلة كافية للحكم على سلامته، إذ إن بعض الميكروبات التي قد تسبب الأمراض لا تؤدي بالضرورة إلى تغير واضح في الرائحة أو اللون.

لذلك، بحسب خبير سلامة الغذاء، يجب الاعتماد على قواعد التخزين والتبريد السليم، وعدم الاحتفاظ بالطعام لفترات أطول من المدة المناسبة لمجرد أنه يبدو طبيعيًا.

نصائح للحفاظ على الطعام في الصيف

وقدم الدكتور عبد الرحمن شمس مجموعة من النصائح للحفاظ على الأطعمة خلال ارتفاع درجات الحرارة، من بينها عدم ترك الطعام القابل للتلف خارج التبريد لفترات طويلة، وتخزين بقايا الوجبات في أوعية نظيفة ومغلقة، وتجنب وضع الطعام النيء بجوار الطعام المطهو.

كما نصح بعدم تحميل الثلاجة بكميات كبيرة تمنع حركة الهواء البارد، والاهتمام بنظافة الثلاجة وأرففها، والتخلص من أي طعام تظهر عليه علامات واضحة للفساد بدلًا من محاولة إنقاذه أو إعادة تسخينه.

واختتم شمس بالتأكيد على أن سلامة الطعام تبدأ من المطبخ قبل وصوله إلى الثلاجة، وأن ارتفاع درجات الحرارة في أغسطس يجعل الالتزام بقواعد النظافة والتبريد والتخزين أكثر أهمية، خاصة بالنسبة للأطعمة سريعة التلف.

الأطعمة لماذا تفسد الأطعمة أسرع في أغسطس خبير سلامة غذاء يوضح أخطاء التخزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

روسيا

روسيا: منع حزب معارض للحرب على أوكرانيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

ناقلة نفط

السبب مجهول.. انفجارات في ناقلة نفط بمصفاة الزاوية بليبيا

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد