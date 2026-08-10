لماذا تفسد الأطعمة أسرع في أغسطس؟.. خبير يوضح أخطاء التخزين

قال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس يعد من أهم العوامل التي تسرّع فساد الأطعمة، خاصة مع ترك الوجبات خارج الثلاجة لفترات طويلة أو تخزينها بطريقة غير صحيحة، موضحًا أن التعامل مع الطعام في فصل الصيف يحتاج إلى قدر أكبر من الانتباه لتقليل مخاطر نمو الميكروبات.

لماذا تفسد الأطعمة أسرع في أغسطس؟

وأوضح شمس من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الحرارة المرتفعة توفر ظروفًا مناسبة لنمو العديد من أنواع البكتيريا، لذلك فإن الطعام الذي قد يتحمل البقاء لفترة معينة في الأجواء المعتدلة، يمكن أن يفسد بصورة أسرع خلال أيام الصيف شديدة الحرارة.

وأشار خبير التغذية إلى أن من أبرز الأخطاء الشائعة ترك الطعام المطهو على سطح المطبخ لساعات بعد الانتهاء من تناوله، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يتركون الوجبات حتى تبرد تمامًا قبل إدخالها إلى الثلاجة، ما قد يطيل الفترة التي يظل فيها الطعام في درجات حرارة غير مناسبة للحفظ.

وأضاف أن الأفضل هو التعامل مع بقايا الطعام بطريقة صحيحة، خاصة عند تخزين كميات كبيرة، من خلال وضعها في أوعية مناسبة وتقسيم الكميات الكبيرة إلى أجزاء أصغر، بما يساعد على تبريدها بصورة أسرع وأكثر انتظامًا.

خطأ شائع داخل الثلاجة

وحذر شمس من تكديس الثلاجة بالطعام بصورة مبالغ فيها، موضحًا أن ازدحامها قد يؤثر على حركة الهواء البارد داخلها، وبالتالي لا تحصل جميع الأطعمة على التبريد المطلوب.

كما شدد على أهمية ضبط الثلاجة على درجة حرارة مناسبة، والتأكد من غلق الباب بإحكام، وعدم تركه مفتوحًا لفترات طويلة أثناء البحث عن الطعام.

فصل الطعام النيء عن المطهو

وأكد خبير التغذية، أن تخزين اللحوم والدواجن والأسماك النيئة بجوار الأطعمة المطهية أو الجاهزة للأكل من الأخطاء التي يجب تجنبها، بسبب احتمالية انتقال الملوثات من الطعام النيء إلى الطعام الجاهز للتناول.

ونصح بحفظ الأطعمة النيئة داخل أوعية مغلقة ووضعها بطريقة تمنع تسرب السوائل منها إلى باقي محتويات الثلاجة، مع استخدام أدوات وأسطح نظيفة أثناء إعداد الطعام.

لا تعتمد على الرائحة فقط

وأوضح شمس أن رائحة الطعام أو شكله لا يمثلان دائمًا وسيلة كافية للحكم على سلامته، إذ إن بعض الميكروبات التي قد تسبب الأمراض لا تؤدي بالضرورة إلى تغير واضح في الرائحة أو اللون.

لذلك، بحسب خبير سلامة الغذاء، يجب الاعتماد على قواعد التخزين والتبريد السليم، وعدم الاحتفاظ بالطعام لفترات أطول من المدة المناسبة لمجرد أنه يبدو طبيعيًا.

نصائح للحفاظ على الطعام في الصيف

وقدم الدكتور عبد الرحمن شمس مجموعة من النصائح للحفاظ على الأطعمة خلال ارتفاع درجات الحرارة، من بينها عدم ترك الطعام القابل للتلف خارج التبريد لفترات طويلة، وتخزين بقايا الوجبات في أوعية نظيفة ومغلقة، وتجنب وضع الطعام النيء بجوار الطعام المطهو.

كما نصح بعدم تحميل الثلاجة بكميات كبيرة تمنع حركة الهواء البارد، والاهتمام بنظافة الثلاجة وأرففها، والتخلص من أي طعام تظهر عليه علامات واضحة للفساد بدلًا من محاولة إنقاذه أو إعادة تسخينه.

واختتم شمس بالتأكيد على أن سلامة الطعام تبدأ من المطبخ قبل وصوله إلى الثلاجة، وأن ارتفاع درجات الحرارة في أغسطس يجعل الالتزام بقواعد النظافة والتبريد والتخزين أكثر أهمية، خاصة بالنسبة للأطعمة سريعة التلف.