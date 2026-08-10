غدا بـ100 جنيه.. طريقة عمل وجبة اقتصادية تكفي 4 أفراد

مع ارتفاع تكلفة تجهيز وجبة الغداء، تبحث كثير من الأسر عن وصفات اقتصادية تكفي عددًا كبيرًا من أفراد العائلة، دون أن تكون الوجبة مجرد طبق بسيط لا يشبع.

ومن الوصفات المناسبة لذلك صينية البطاطس بالبيض والجبنة، فهي تعتمد على مكونات متوفرة في أغلب البيوت، ويمكن تقديمها مع طبق سلطة أو عيش للحصول على وجبة مشبعة، للشيف رباب العمدة.

مكونات صينية البطاطس بالبيض

مكونات صينية البطاطس بالبيض

1 كيلو بطاطس.

4 بيضات.

بصلة متوسطة.

2 ثمرة طماطم.

فلفل أخضر حسب الرغبة.

100 جرام جبنة رومي أو شيدر، ويمكن الاستغناء عنها لتقليل التكلفة.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ملح.

فلفل أسود.

رشة كمون.

رشة بابريكا.

ملحوظة: تكلفة الوصفة تختلف حسب أسعار المكونات وقت الشراء والمنطقة ونوع الجبن المستخدم، لذلك يفضل اعتبار مبلغ 100 جنيه تقديرًا وليس سعرًا ثابتًا.

طريقة عمل غداء اقتصادي بـ100 جنيه

تغسل البطاطس جيدًا وتقشر، ثم تقطع إلى شرائح أو مكعبات متوسطة الحجم.

توضع البطاطس في وعاء، ويضاف إليها القليل من الزيت والملح والفلفل والكمون والبابريكا، ثم تقلب جيدًا حتى تتوزع التوابل.

تقطع البصلة والطماطم والفلفل إلى شرائح، ثم تضاف إلى البطاطس.

توضع المكونات في صينية مناسبة، وتدخل فرنًا ساخنًا حتى تبدأ البطاطس في النضج وتكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.

في هذه الأثناء، يخفق البيض مع رشة من الملح والفلفل الأسود.

بعد أن تقترب البطاطس من النضج، تخرج الصينية من الفرن، ويصب البيض فوقها، ثم توزع الجبنة على الوجه.

تعاد الصينية إلى الفرن حتى ينضج البيض وتذوب الجبنة ويحصل الوجه على لون ذهبي.

سر نجاح الوصفة

للحصول على بطاطس طرية من الداخل ووجه ذهبي، يفضل عدم تقطيعها إلى قطع كبيرة جدًا، مع توزيعها في الصينية بشكل يسمح بوصول الحرارة إلى جميع الأجزاء.

كما يمكن إضافة القليل من البقدونس أو الشبت في النهاية لإعطاء الطبق نكهة وشكلًا أفضل دون زيادة كبيرة في التكلفة.

ماذا يقدم مع الوجبة؟

يمكن تقديم صينية البطاطس مع طبق سلطة بسيط من الخيار والطماطم، إلى جانب الخبز، وبذلك تصبح الوجبة مناسبة للغداء وتكفي نحو 4 أفراد بحسب حجم الحصص.

ويمكن أيضًا استبدال الجبنة الرومي أو الشيدر بكمية أقل من الجبن المتاح في المنزل، أو الاستغناء عنها تمامًا إذا كان الهدف تقليل التكلفة.

أفكار أخرى لغداء اقتصادي

إذا كنت تبحثين عن وجبات اقتصادية تكفي الأسرة، يمكن أيضًا تحضير المكرونة بالصلصة والخضراوات، أو الأرز مع العدس والبصل، أو صينية البطاطس بالخضراوات، مع اختيار المكونات حسب الأسعار المتاحة في السوق.