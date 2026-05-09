وصفة مختلفة.. طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج

صينية البطاطس بالدجاج من الوصفات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص ، وإليكم طريقة مميزة لعمل صينية البطاطس بالدجاج

مقادير صينية البطاطس بالدجاج

1 كيلو بطاطس شرائح وسط

4 أوراك دجاج

1 لتر عصير طماطم

1 ملعقة كبيرة صلصة

2 فلفل رومي شرائح

طماطم شرائح

2 بصل شرائح رفيعة

3 فص ثوم مفروم

2 مكعب زبدة مذابة

زيت

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

بابريكا

بصل بودر

ثوم بودر

1 ملعقة صغيرة بهارات بطاطس

كمون

قرفة

ملح

نصف كوب شوربة

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج

أخلطي الثوم مع البصل و الفلفل الشرائح و جميع البهارات و الطماطم و الصلصة

ضيفي البطاطس ثم الزيت و الدجاج، ثم ترص في بايركس

ضعي عصير الطماطم و الشوربة و الزبدة و تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج

و تقدم