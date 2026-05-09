وصفة مختلفة.. طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج

صينية البطاطس بالدجاج من الوصفات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص ، وإليكم طريقة مميزة لعمل صينية البطاطس بالدجاج
مقادير صينية البطاطس بالدجاج
1 كيلو بطاطس شرائح وسط
4 أوراك دجاج
1 لتر عصير طماطم
1 ملعقة كبيرة صلصة
2 فلفل رومي شرائح
طماطم شرائح
2 بصل شرائح رفيعة
3 فص ثوم مفروم
2 مكعب زبدة مذابة
زيت
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
بابريكا
بصل بودر
ثوم بودر
1 ملعقة صغيرة بهارات بطاطس
كمون
قرفة
ملح
نصف كوب شوربة
طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج
أخلطي الثوم مع البصل و الفلفل الشرائح و جميع البهارات و الطماطم و الصلصة
ضيفي البطاطس ثم الزيت و الدجاج، ثم ترص في بايركس
ضعي عصير الطماطم و الشوربة و الزبدة و تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج
و تقدم