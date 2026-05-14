مدحت العدل يشيد بفيلم «أسد»: متعة بصرية تضاهي الأفلام العالمية

أشاد السيناريست مدحت العدل بفيلم أسد بعد حضوره العرض الخاص للعمل، مؤكدًا أن الفيلم يُعد تجربة سينمائية مبهرة على المستوى البصري والتقني، ويفتخر بكونه عملًا مصريًا لا يقل عن الأفلام العالمية.

ونشر مدحت العدل صورًا من حضوره العرض الخاص للفيلم عبر حسابه الرسمي، وعلق عليها قائلًا: «شاهدت بالأمس العرض الخاص لفيلم «أسد».. ما كل هذه المتعة البصرية والتقنيات المستخدمة بذكاء يُحسب لصناعه وأولهم المخرج الكبير محمد دياب».

وأضاف أن الفيلم يناقش قضية العبودية والتمييز العنصري بشكل إنساني مؤثر، مشيدًا بكتابة «آل دياب» التي وصفها بالمبهرة، إلى جانب الأداء التمثيلي الذي قدمه النجم محمد رمضان وباقي فريق العمل.

وأثنى على الموسيقى التصويرية التي وضعها الموسيقار هشام نزيه، بالإضافة إلى تصميم الملابس الذي قدمته ريم العدل، والديكورات التي نفذها مهندس الديكور أحمد فايز، مؤكدًا أن جميع عناصر الفيلم جاءت متقنة بصورة كبيرة.

واختتم مدحت العدل حديثه متمنيًا أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا واسعًا، قائلًا: «أتمنى أن ينجح الفيلم جماهيريًا حتى ينتصر الجمهور العربي للأعمال الكبيرة والمحترمة».

فيلم أسد

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد.

ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.