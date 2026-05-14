علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان
نور وصرخة مؤجلة على "النهار" في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إياب نهائي الكونفدرالية.. 8 إجراءات في الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
يسري غازي

يستضيف مساء بعد غد السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.
وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة اون تايم سبورت إياب الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية السبت المقبل.
ويتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لعبور اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لعبور اتحاد العاصمة الجزائري فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية والتتويج باللقب الثالث في تاريخه.

إجراءات في الزمالك

يواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال استعداداته القوية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بعدما دخل معسكرا مغلقا قبل إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وفرض معتمد جمال مدرب نادي الزمالك حظرا على استخدام نجوم القلعة البيضاء السوشيال ميديا مطالبا إياهم بضرورة أن ينصب التركيز حول الـ 90 دقيقة الحاسمة في نهائي كأس الكونفدرالية.

وعقد معتمد جمال مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين لشرح بعض الجوانب والخطط الفنية في إياب اتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية.

ودخل معتمد جمال مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مناقشات حول الإعتماد على طريقة 3-5-2 التكتيكية من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.

فيما تلقي عمر جابر قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اتصالا هاتفيا من جانب ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق أكد خلاله الأخير رصده لمكافآت مالية ضخمة حال التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الثالث في تاريخ القلعة البيضاء.

من جانبه نقل عمر جابر قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق لزملاؤه لتحفيزهم قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كاس الكونفدرالية.

بينما جمعت جلسة بين نجوم الزمالك وعلى رأسهم عبدالله السعيد مع حسام عبدالمجيد مدافع الفارس الأبيض لدعمه نفسيًا بعد الهجوم الأخير على اللاعب لتسببه في ركلة جزاء مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأكد عبدالله السعيد نجم نادي الزمالك لـ حسام عبدالمجيد مدافع القلعة البيضاء أن التتويج بلقب كأس الكونفدرالية سيكون أفضل رد على الإنتقادات الموجهة إليه فى الآونة الأخيرة.

