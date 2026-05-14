إياب نهائي الكونفدرالية.. 8 إجراءات في الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

يستضيف مساء بعد غد السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة اون تايم سبورت إياب الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية السبت المقبل.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لعبور اتحاد العاصمة الجزائري فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية والتتويج باللقب الثالث في تاريخه.

إجراءات في الزمالك

يواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال استعداداته القوية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بعدما دخل معسكرا مغلقا قبل إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وفرض معتمد جمال مدرب نادي الزمالك حظرا على استخدام نجوم القلعة البيضاء السوشيال ميديا مطالبا إياهم بضرورة أن ينصب التركيز حول الـ 90 دقيقة الحاسمة في نهائي كأس الكونفدرالية.

وعقد معتمد جمال مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين لشرح بعض الجوانب والخطط الفنية في إياب اتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية.

ودخل معتمد جمال مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مناقشات حول الإعتماد على طريقة 3-5-2 التكتيكية من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.

فيما تلقي عمر جابر قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اتصالا هاتفيا من جانب ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق أكد خلاله الأخير رصده لمكافآت مالية ضخمة حال التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الثالث في تاريخ القلعة البيضاء.

من جانبه نقل عمر جابر قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق لزملاؤه لتحفيزهم قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كاس الكونفدرالية.

بينما جمعت جلسة بين نجوم الزمالك وعلى رأسهم عبدالله السعيد مع حسام عبدالمجيد مدافع الفارس الأبيض لدعمه نفسيًا بعد الهجوم الأخير على اللاعب لتسببه في ركلة جزاء مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأكد عبدالله السعيد نجم نادي الزمالك لـ حسام عبدالمجيد مدافع القلعة البيضاء أن التتويج بلقب كأس الكونفدرالية سيكون أفضل رد على الإنتقادات الموجهة إليه فى الآونة الأخيرة.