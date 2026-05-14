أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 مايو .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 14 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5974 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6970 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7965 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55760 جنيها.

سعر الأونصة بالجنيه المصري

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 248295 جنيهًا للبيع و246875 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية.

سعر الدولار في سوق الصاغة اليوم

استقر سعر الدولار في سوق الصاغة عند 52.91 جنيه، وهو ما ساهم في حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل السوق المصري.

مقارنة أسعار الذهب اليوم وأمس الثلاثاء

كانت أسعار الذهب أمس الثلاثاء قد سجلت: عيار 21 عند 6995 جنيهًا بدون مصنعية عيار 24 عند 7994 جنيهًا الجنيه الذهب عند 55960 جنيهًا الأونصة عالميًا عند 4715 دولارًا

وتشير المقارنة إلى تراجع طفيف في بعض الأعيرة مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق.

تحليل حركة أسعار الذهب في مصر

يربط خبراء سوق الذهب بين حركة الأسعار الحالية وعدة عوامل رئيسية أبرزها:

تحركات سعر الذهب عالميًا

تغيرات سعر الدولار في البنوك وسوق الصاغة

حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية

اتجاهات الاستثمار في الذهب كملاذ آمن

ويؤكد الخبراء أن استمرار التذبذب العالمي قد يؤدي إلى تغيرات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المهتمين عن أسعار الذهب الآن بهذه الكلمات: أسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الذهب اليوم، عيار 21 اليوم، سعر الذهب عيار 24، سعر الذهب عيار 18، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة اليوم، سعر الذهب في الصاغة، سعر الدولار في مصر، الذهب الآن، توقعات أسعار الذهب، أسعار الذهب عالميًا

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع محدود في بعض الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، وسط ترقب لحركة السوق العالمي وسعر الدولار، مما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم في مصر أمرًا مهمًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق.