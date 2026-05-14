قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بميزانية تتخطى 4 مليارات جنيه.. التضامن تبدأ صرف مساعدات مايو لـ17 مليون مواطن غدا
إياب نهائي الكونفدرالية.. 8 إجراءات في الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة
ترامب يصف اجتماعه مع نظيره الصيني بالرائع
الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس
مصر تدعو لإنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي
الرئيس الصيني يرحب بالشركات الأمريكية خلال زيارة ترامب لبكين
وزير الاستثمار: التوسع في برامج التدريب لرفع كفاءة المصدرين الجدد
لمواجهة ذروة الاحتياجات.. وزير الري يتابع توفير مياه الشرب والزراعات الصيفية بالمحافظات
وزير الصناعة: 300 ألف متر لتنفيذ المنطقة الروسية وتوطين التكنولوجيا والطاقة
1.5 مليار دولار لمصر.. تمويل التجارة الإسلامية تطلق برنامج 2026 لدعم الطاقة والغذاء
النائب محمد فؤاد لـ"صدى البلد": "قايمة المنقولات الزوجية" أصبحت مقدمة على "الطفل"
مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 مايو .. عيار 21 بكام؟

الذهب
الذهب
هاجر ابراهيم

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 14 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

 

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5974 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6970 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7965 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55760 جنيها.

سعر الأونصة بالجنيه المصري

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 248295 جنيهًا للبيع و246875 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية.

سعر الدولار في سوق الصاغة اليوم

استقر سعر الدولار في سوق الصاغة عند 52.91 جنيه، وهو ما ساهم في حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل السوق المصري.

مقارنة أسعار الذهب اليوم وأمس الثلاثاء

كانت أسعار الذهب أمس الثلاثاء قد سجلت: عيار 21 عند 6995 جنيهًا بدون مصنعية عيار 24 عند 7994 جنيهًا الجنيه الذهب عند 55960 جنيهًا الأونصة عالميًا عند 4715 دولارًا

وتشير المقارنة إلى تراجع طفيف في بعض الأعيرة مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق.

تحليل حركة أسعار الذهب في مصر

يربط خبراء سوق الذهب بين حركة الأسعار الحالية وعدة عوامل رئيسية أبرزها:

تحركات سعر الذهب عالميًا

تغيرات سعر الدولار في البنوك وسوق الصاغة

حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية

اتجاهات الاستثمار في الذهب كملاذ آمن

ويؤكد الخبراء أن استمرار التذبذب العالمي قد يؤدي إلى تغيرات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المهتمين عن أسعار الذهب الآن بهذه الكلمات: أسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الذهب اليوم، عيار 21 اليوم، سعر الذهب عيار 24، سعر الذهب عيار 18، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة اليوم، سعر الذهب في الصاغة، سعر الدولار في مصر، الذهب الآن، توقعات أسعار الذهب، أسعار الذهب عالميًا

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع محدود في بعض الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، وسط ترقب لحركة السوق العالمي وسعر الدولار، مما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم في مصر أمرًا مهمًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق. 

الذهب اسعار الذهب ااذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

ترشيحاتنا

فيلم أسد

نمبر وان .. تعرف على إيرادات فيلم " أسد" في أولى أيام عرضه

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. فتى الشاشة مكتشف النجوم

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. فتى الشاشة مكتشف النجوم

مدحت العدل

مدحت العدل يشيد بفيلم «أسد»: متعة بصرية تضاهي الأفلام العالمية

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد