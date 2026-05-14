عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم /الخميس/، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته، كما أدوا سجودا ملحميا، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وكانت محافظة القدس حذّرت من الحملة التي تقودها ما تُسمّى "منظمات الهيكل"، بالتعاون مع شخصيات سياسية في حكومة الاحتلال، لفرض اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة، تتزامن مع ما يُسمّى "يوم توحيد القدس"، في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض سوابق غير مسبوقة تمس بحرمة المكان ومكانته الدينية.

وأكدت أن اختيار يوم الجمعة تحديدا- وهو اليوم الذي يُغلق فيه المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين- يعكس نوايا واضحة لفرض واقع جديد بالقوة، في سابقة لم تحدث منذ احتلال القدس عام 1967.

و في ذات السياق .. أجبر مستوطنون، صباح اليوم ، عائلة بدوية على الرحيل من المنطقة الواقعة غرب قرية العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأشارت"وفا"، إلى أن عائلة مكوّنة من سبعة أفراد، كانت قد هجرت سابقًا من منطقة فروش بيت دجن، قبل أن تتعرض لعملية تهجير جديدة دفعتها إلى النزوح باتجاه الأغوار الشمالية.

وأكدت أن هذه الممارسات تأتي ضمن حرب متواصلة تقوم بها قوات الاحتلال وتستهدف التجمعات البدوية لإجبارها على الرحيل لأغراض استعمارية.