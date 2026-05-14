رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 14 ألفًا و793 حاجًا للأراضي المقدسة وتسكين 11 ألفًا و222 بمكة

أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن أعداد الحجاج الوافدين من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة ارتفعت إلى 14 ألفًا و793 حاجًا حتى الآن، وذلك في إطار الجسر الجوي المتواصل لنقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

وأضاف فى تصريحات صحفية لأعضاء البعثة الإعلامية بالأراضى المقدسة أن اجمالي عدد الحجاج في المدينة المنورة، بلغ 3 الاف و751 حاجاً، مشيراً الى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد رئيس البعثة أن اجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، بلغ حتى الآن 11 ألفاً و222 حاجاً، مشيراً إلى أنه تم فور وصولهم تسكينهم بمقار إقامتهم بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة.

وتواصل بعثة حج القرعة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداتها، لسرعة انهاء اجراءات وصول الحجاج، وتقديم كافة التيسيرات التي تمكنهم من اداء المناسك في سهولة ويسر.