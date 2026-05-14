البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الربيع يشهد تسجيل أعلى درجات الحرارة، نتيجة تأثر بعض المناطق بكتل هوائية جافة خالية من الرطوبة.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، فمن المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية في الظل.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع التعليمات الآتية:

شرب كميات كافية من السوائل، خاصة المياه.

عدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس.

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.