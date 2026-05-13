الفيوم: إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف لشروط الترخيص بحي شرق

وجه محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم رؤساء المدن والوحدات القروية، بالتحرك الفوري وإزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، مع استمرار المتابعة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً عدم التهاون مع المتقاعسين عن أداء مهام العمل المكلفين بها.

وفي الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بالفيوم بإزالة 3 حالات تعد للبناء المخالف لشروط الترخيص بحي شرق المدينة، وذلك بحضور محمد حمدي رئيس الحي، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأسفرت الحملة - وفق بيان للمحافظة اليوم /الأربعاء/ - عن إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف لشروط الترخيص، شملت؛ إزالة أعمدة بالدور الحادي عشر على مساحة 1000 م2، بتقسيم العلم والعدالة بمنطقة دار الرماد، وإزالة سقف بالدور الرابع على مساحة تقريبية تبلغ 400 متر مربع، لمخالفة شروط الترخيص في المنطقة نفسها، كما تم فك شدة خشبية مُعدة للبناء بالدور الثاني علوي على مساحة 70 م2، في المنطقة الواقعة خلف مستشفى التأمين الصحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.