البطولات تساوي فلوس.. الأهلي يضع نظاما جديدا لتجديد عقود نجومه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي استقر على تطبيق نظام جديد في عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، يعتمد على تحقيق البطولات والإنجازات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "الأهلي وضع نظامًا جديدًا للعقود، يقوم على تقسيم راتب اللاعب إلى نصفين، يحصل على أحدهما بشكل شهري منتظم، بينما يرتبط النصف الآخر بتحقيق البطولات، بحيث تكون لكل بطولة نسبة مالية محددة".

وأضاف: "النظام الجديد سيتم تطبيقه على جميع اللاعبين دون استثناء، سواء من النجوم الكبار أو اللاعبين الصاعدين، في إطار سعي النادي لربط المكافآت بالإنجازات داخل الملعب، وسيتم العمل به في تجديد عقود اللاعبين الفترة القادمة".