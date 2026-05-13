بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، خطفت من خلالها الأنظار ولاقت إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية جاكيت باللون الأسود، نسقته مع شورت ليجن بنفس اللون.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "حب كبير"، "الله يخليلنا الجمال"، "خطيرة"، "قمر"، "ربي يسعدك ويحفظك"، "زي القمر"، و"أجمل جومانا بالعالم".

مسلسل "اللون الأزرق"

وحققت جومانا مراد نجاحاً كبيراً في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "اللون الأزرق"، الذي عُرض ضمن النصف الثاني من الموسم.

وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، أحمد بدير، كمال أبو رية، نجلاء بدر، وحنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي