أهالي الأخيوة بالشرقية يُشيعون جثمان سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها طعنـ.ـاً | شاهد

شيّع أهالي قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، جثمان سيدة لقيت مصرعها علي يد زوجها طعنًا أمام طفليهما بسبب خلافات زوجية بينهما وسط حالة من الحزن التي سادت الجميع.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة باستقبال جثة لسيدة تبلغ من العمر 26 عامًا مصابة بعدة طعنات وفارقت الحياة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليها تدعى سماح م. ع، 26 عامًا، ربة منزل، فيما تبين أن المتهم زوجها محمد ا، 36 عامًا، عاطل ومقيم بقرية الأخيوة، وتبين أن المتهم سدد لزوجته 3 طعنات متفرقة في الرقبة والظهر، ما أسفر عن مصرعها في الحال، أمام طفليهما ت، 5 سنوات، وأ، 3 سنوات، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.