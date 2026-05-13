البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل وفد مؤسسة أعمال الشرق

استقبل مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفد مؤسسة أعمال الشرق، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والقمص لويس نصحي، الوكيل البطريركي، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والسيد جان إيف تولوت، رئيس مؤسسة "عمل الشرق"، والمونسينيور هيو دو ويلمون، المدير العام للمؤسسة "عمل الشرق"،برتران دو مارجري، مسؤول المهمات بالمؤسسة، مسؤول المشروعات بالمؤسسة.

التعاون المشترك

ورحب غبطة البطريرك بالضيوف الكرام، مقدمًا لهم نبذة تعريفية عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع المصري، مشيدًا بجميع الجهود التي تبذلها المؤسسة على كافة المستويات، كما تمت مناقشة بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

كذلك، عبر وفد المؤسسة عن خالص شكرهم وتقديرهم وامتنانهم إلى صاحب الغبطة، من أجل حفاوة الاستقبال، مثمنين المجهودات المبذولة من قِبل الكنيسة.

الجدير بالذكر أن غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق كان قد شارك في احتفال الذكرى السبعين بعد المائة لتأسيس مؤسسة أعمال الشرق، وذلك بمقرها، بفرنسا.