قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ميرنا رزق

استقبل السيد زوران ميلانوڤيتش رئيس جمهورية كرواتيا بمكتبه الرئاسي، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لكرواتيا التي بدأت يوم السبت الماضي.


قبل الاجتماع، تفقد قداسة البابا برفقة الرئيس الكرواتي معرض خاص بعنوان "آثار قبطية في سالونا: القرنين الخامس والسابع الميلاديين". وهو المعرض الذي تم إعداده خصيصًا من قِبل مكتب رئيس الجمهورية والمتحف الأثري في سبليت، بمناسبة زيارة قداسة البابا.


رحب الرئيس بقداسة البابا معربًا عن سعادته بلقائه وبزيارته لكرواتيا، وأكد على أهمية الحوار والتعاون بين الطوائف، مثنيًا على فكرة يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، الذي يُحتفل به سنويًا يوم ١٠ مايو.


وأشاد الرئيس ميلانوڤيتش بالعلاقات الودية بين كرواتيا ومصر، كما تناول موقف الجالية القبطية في كرواتيا. 

كنيسة مصرية خالصة

ومن جهته عبر قداسة البابا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ وصوله كرواتيا، مثمنًا اهتمام الدولة في كرواتيا بأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثم أشار إلى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بوصفها أقدم كنائس العالم وبها أحد الكراسي الرسولية وهو كرسي القديس مار مرقس، لافتًا إلى أنها كنيسة وطنية بحكم أنها كنيسة مصرية خالصة.


وتحدث كذلك عن متانة العلاقة مع كافة أركان الدولة المصرية، وعن التطور اللافت في أوضاع المصريين المسيحيين، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقارنة بفترات سابقة، حيث تم سن قانون ينظم بناء الكنائس، وترسيخ قواعد المواطنة، مدللاً بكاتدرائية ميلاد المسيح التي تعد أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط.


حضر اللقاء السفيرة المصرية لدى كرواتيا، رانيا البنا، والسكرتير الأول للسفارة المصرية عصام الدين محمود أبو الفضل بدران.

زوران ميلانوڤيتش كرواتيا البابا تواضروس آثار قبطية سالونا زيارة قداسة البابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

جانب من المحاكمة

استدرجوها وخلصوا عليها بسلك شاحن .. القصة الكاملة لجريمة صغيرة الشرقية

محمد صلاح

بين الأسطورة والمدرب الجديد.. هل تتحول أيام محمد صلاح الأخيرة في ليفربول إلى اختبار علني لسلوت؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 مايو

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد