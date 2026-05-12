البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة

استقبل السيد زوران ميلانوڤيتش رئيس جمهورية كرواتيا بمكتبه الرئاسي، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لكرواتيا التي بدأت يوم السبت الماضي.



قبل الاجتماع، تفقد قداسة البابا برفقة الرئيس الكرواتي معرض خاص بعنوان "آثار قبطية في سالونا: القرنين الخامس والسابع الميلاديين". وهو المعرض الذي تم إعداده خصيصًا من قِبل مكتب رئيس الجمهورية والمتحف الأثري في سبليت، بمناسبة زيارة قداسة البابا.



رحب الرئيس بقداسة البابا معربًا عن سعادته بلقائه وبزيارته لكرواتيا، وأكد على أهمية الحوار والتعاون بين الطوائف، مثنيًا على فكرة يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، الذي يُحتفل به سنويًا يوم ١٠ مايو.



وأشاد الرئيس ميلانوڤيتش بالعلاقات الودية بين كرواتيا ومصر، كما تناول موقف الجالية القبطية في كرواتيا.

كنيسة مصرية خالصة

ومن جهته عبر قداسة البابا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ وصوله كرواتيا، مثمنًا اهتمام الدولة في كرواتيا بأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثم أشار إلى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بوصفها أقدم كنائس العالم وبها أحد الكراسي الرسولية وهو كرسي القديس مار مرقس، لافتًا إلى أنها كنيسة وطنية بحكم أنها كنيسة مصرية خالصة.



وتحدث كذلك عن متانة العلاقة مع كافة أركان الدولة المصرية، وعن التطور اللافت في أوضاع المصريين المسيحيين، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقارنة بفترات سابقة، حيث تم سن قانون ينظم بناء الكنائس، وترسيخ قواعد المواطنة، مدللاً بكاتدرائية ميلاد المسيح التي تعد أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط.



حضر اللقاء السفيرة المصرية لدى كرواتيا، رانيا البنا، والسكرتير الأول للسفارة المصرية عصام الدين محمود أبو الفضل بدران.