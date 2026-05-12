جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الأخيرة ظهرت بعض الإصابات بفيروس هانتا، وأن هذه الإصابات كانت في الخارج، وأنه ينتقل من الفئران.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان» أن فيروس هانتا لن يكون وباءً جديدًا مثل فيروس كورونا، لأن الفيروس ينتقل من الفئران، وهو فيروس تنفسي لكنه مختلف عن فيروس كورونا.

ولفت إلى أن فرص انتقال فيروس «هانتا» بين البشر قليلة جدًا، إذ ينتقل غالبًا من الفئران إلى الإنسان، بينما يُعد انتقاله من شخص لآخر أمرًا نادرًا، مشيرًا إلى أن السفينة التي ظهرت بها الإصابات كانت تحتوي على فئران.

فيروس كورونا والإنفلونزا

وأشار إلى أن الأعراض الأولية تشبه أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا، مثل آلام الجسم، والصداع الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، ثم تتطور إلى مشكلات في التنفس وكحة شديدة، وقد يحتاج المصاب في بعض الحالات إلى أجهزة تنفس.