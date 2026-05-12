جمال شعبان يوجه نصائح لحماية القلب بسبب حرارة الجو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن اليوم وأمس شهدا ارتفاعًا في درجات الحرارة، ولذلك يجب على الجميع اتباع بعض النصائح لحماية القلب من المشكلات الصحية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الإنسان في فصل الصيف يجب أن يتناول كميات كبيرة من المياه، موضحًا أن نحو 60% من جسم الإنسان يتكون من الماء، وأن الدم الذي يسري في الجسم يعتمد بشكل كبير على توازن السوائل.

ولفت إلى أن الماء عنصر مهم لاستقرار وظائف الجسم، وأن الله تعالى جعل للجسم آليات تحافظ على سيولة الدم وعدم تجلطه بشكل غير طبيعي.

وأشار إلى أن تجلط الدم قد يؤدي إلى حدوث جلطات خطيرة، مؤكدًا أن عضلة القلب لها قدرة وتحمل يحددان كفاءتها عبر الوقت، وأن صحة الإنسان ترتبط بكفاءة الشرايين وسلامتها.