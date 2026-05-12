بلمسة زجاجية ساحرة.. واتساب يختبر واجهة Liquid Glass الجديدة لتغيير شكل التفاعل مع الرسائل

بدأت منصة "واتساب" العالمية اختبار واحدة من أكبر التحولات البصرية في تاريخها، عبر إطلاق واجهة "Liquid Glass" (الزجاج السائل) في أحدث نسخة تجريبية لمستخدمي أنظمة "iOS"، وهي الميزة التي تمنح تفاعلات الرسائل والقوائم مظهراً عصرياً يعتمد على الشفافية العالية والمؤثرات الانسيابية التي تضفي حيوية غير مسبوقة على تجربة الدردشة.

ثورة في تصميم تفاعلات الرسائل

استهدفت شركة "ميتا" من خلال هذا التحديث إعادة صياغة شريط "تفاعلات الرسائل" (Message Reactions)، حيث تظهر الرموز التعبيرية الآن داخل فقاعات زجاجية شفافة تتفاعل مع حركة الإصبع وخلفية المحادثة بشكل ديناميكي. 

وتعد هذه الخطوة جزءاً من توجه برمجى أوسع لتوحيد لغة التصميم بين تطبيقات الشركة، مع التركيز على جعل الواجهة أخف وزناً وأكثر راحة للعين، خاصة عند استخدام الأنماط الليلية أو الخلفيات الملونة.

تأثيرات بصرية وانسيابية فائقة

تعتمد واجهة "Liquid Glass" على تقنيات معالجة الرسوميات المتقدمة لتقديم مؤثرات "التمويه الزجاجي"، حيث تبدو القوائم المنسدلة وكأنها تطفو فوق المحادثات مع الحفاظ على رؤية ضبابية لما خلفها. 

وأظهرت النسخة التجريبية تحسناً ملحوظاً في سرعة الرسوم المتحركة (Animations) عند فتح الصور أو التنقل بين ملفات الوسائط، مما يقلل من الشعور بـ "الجمود" التقليدي في واجهات التطبيق القديمة ويمنح المستخدم شعوراً بالفخامة التقنية.

خطوات الوصول للميزة الجديدة

تعتزم المنصة تعميم هذه الواجهة لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من ضبط معايير الأداء لضمان عدم تأثير هذه المؤثرات البصرية على استهلاك البطارية في الهواتف المتوسطة. 

ويستطيع مشتركو برنامج "WhatsApp Beta" حالياً تجربة هذه التغييرات، والتي تشمل أيضاً إعادة تصميم لرموز الحالة (Status) وشكل القوائم الإعدادية، لتتوافق بشكل كامل مع معايير الأنظمة الحديثة التي تركز على البساطة والجماليات الزجاجية.

يؤكد هذا التحديث أن واتساب لم يعد يكتفي بكونه تطبيقاً للمراسلة فقط، بل يسعى لمنافسة تطبيقات مثل "تليجرام" في ملعب الجاذبية البصرية؛ ومع وصول واجهة "Liquid Glass"، ستصبح المحادثات اليومية أكثر متعة وحداثة، مما يعزز من مكانة التطبيق كخيار أول للمليارات حول العالم.

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
جانب من الحادث
