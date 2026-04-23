ستنهي تراكم الرسائل غير المقروءة .. واتساب يختبر ميزة جديدة | إليك التفاصيل كاملة

ميزة جديدة تعزم شركة ميتا على التوسع بها وهي ميزة الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذلك داخل تطبيق واتساب لتشمل بذلك سياق المحادثات غير المقروءة عبر عدة محادثات.

من جانبه رصد موقع “WABetaInfo”، أحدث إصدار تجريبي من تطبيق WhatsApp ليتضمن ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين عرض ملخص مدعوم بالذكاء الاصطناعي للرسائل غير المقروءة عبر محادثات متعددة وذلك داخل كل محادثة على حدة، حيث تتم معالجة عملية التلخيص بالكامل بواسطة نظام المعالجة الخاصة في واتساب ويمكن بواسطة تلك الميزة إضافة زر الحصول على ملخص في أعلى علامة تبويب الدردشات عند تحديد عامل التصفية "غير المقروء".

على الجانب الآخر موقع WABetaInfo يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة لتلخيص المحادثات الخاصة. ورغم أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير ومن المقرر إطلاقها في تحديث لاحق، إلا أنها تعد بجعل عملية التلخيص أسهل من أي وقت مضى.

يمكن للمستخدمين في مناطق محددة إنشاء ملخصات للرسائل بمجرد فتح المحادثة، ثم النقر على زر "تلخيص" للحصول على ملخص موجز. من خلال قراءة الملخص، يستطيع المستخدمون فهم النقاط الرئيسية للمحادثة بسهولة، حيث يقوم بتلخيص عدة رسائل في عرض موجز.

تُنشئ ميزة "المعالجة الخاصة" ملخصًا آمنًا للرسائل غير المقروءة، حيث تعالج المحتوى بطريقة تحافظ على الخصوصية، مع توفير نظرة عامة واضحة على المحادثة.

يقول موقع WABetaInfo أن الميزة قيد التطوير لكل من إصدارات iOS و Android من WhatsApp، مما قد يشير إلى أنه لن يمر وقت طويل قبل إصدارها، أو على الأقل إتاحتها لمختبري النسخة التجريبية.