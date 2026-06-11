بسبب المونوريل.. غلق شارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو لمدة 3 أيام

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان ، مما يستلزم الغلق الكلى بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان لمدة (3 أيام من كل أسبوع "الجمعة ، السبت ، الأحد") إبتداءً من يوم 12/6/2026 حتى يوم 12/7/2026 على أن يكون العمل من الساعة 12,30 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحا.

الأمر الذى يتطلب إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- حركة المركبات القادمة من كوبرى 15مايو ترغب وبإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يساراً إتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يميناً إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً لشارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





