الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات.. مصرع 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ 119 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "اتجار بالمخدرات ، اتجار بالأسلحة والذخائر ، سرقات بالإكراه") بنطاق محافظة "الأقصر"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وضبط بحوزتهم (أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة - عدد كبير من الأقراص المخدرة – 21 قطعة سلاح نارى متنوعة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (119) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









