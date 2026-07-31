حادث مروع .. مقتل 25 شخصا وإصابة 44 أخرين في ولاية بومرداس بالجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية وفاة وإصابة 69 شخص في حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين .

وبيّنت الحماية المدنية في بيان لها أن الحادث تسبب في مقتل 25 شخص وإصابة 44 أخرين ، مشيرة إلى أن الحافلة كانت قادمة من ولاية سطيف ومتجهة عبر ولاية بومرداس.

ولفتت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين وإجلائهم إلى المراكز الاستشفائية مازالت متواصلة ومكثفة.

وتواجه الجزائر منذ مطلع يوليو موجة واسعة من الحرائق، تزامنت مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة وظروف مناخية زادت من سرعة انتشار النيران في عدد من المناطق.

وتكثف فرق الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجيش ومصالح الغابات والسلطات المحلية، عمليات التدخل لإخماد البؤر المشتعلة ومنع اتساع رقعة الحرائق.

وبحسب معطيات نقلتها الإذاعة الجزائرية عن المديرية العامة للحماية المدنية، سجلت البلاد نحو 1460 حريقًا منذ بداية يوليو، فيما شهدت فترة 24 ساعة واحدة تسجيل 146 حريقًا شملت الغابات والأحراش والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وبساتين النخيل.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 127 حريقًا، بينما ظلت 19 بؤرة مشتعلة قيد المعالجة في آخر حصيلة منشورة.

وتتركز جهود مكافحة الحرائق في عدد من الولايات، خصوصًا المناطق الشمالية والغابية، حيث ساهمت درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الغطاء النباتي في زيادة مخاطر الاشتعال والانتشار السريع للنيران.