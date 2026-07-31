قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسيطة وأجرها عظيم.. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ10 أعمال في هذا الحر
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026.. توقعات القبول بكليات علمي وأدبي
خطة ترامب.. مجلس السلام ينشر بنود خارطة الطريق الخاصة بغزة
خطوة يغفل عنها الكثيرون.. كيف تغير عنوان منزلك في خرائط آبل بسهولة؟
مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل
حماس: اتفاق غزة ينص على تخزين السلاح الثقيل تحت مسئولية اللجنة الوطنية الفلسطينية
أثناء الاستحمام.. غرق شابين داخل حوض مياه ري بـ العدوة في المنيا
أبوظبي الرياضية تنقل مباريات ريال مدريد الودية استعدادًا للموسم الجديد
حادث مروع .. مقتل 25 شخصا وإصابة 44 أخرين في ولاية بومرداس بالجزائر
إلغاء كتابة التسعيرة على عبوات الدواء .. الهيئة تكشف الحقيقة
منصف بقرار يعلن التحدي بعد انضمامه للأهلي: أريد كتابة تاريخ جديد
ارتفاع عدد ضحايا الهجرة إلى سبتة لـ 34 شخصا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حادث مروع .. مقتل 25 شخصا وإصابة 44 أخرين في ولاية بومرداس بالجزائر

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمود نوفل

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية وفاة وإصابة 69 شخص في حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين .

وبيّنت الحماية المدنية في بيان لها أن الحادث تسبب في مقتل 25 شخص وإصابة 44 أخرين ، مشيرة إلى أن الحافلة  كانت قادمة من ولاية سطيف ومتجهة عبر ولاية بومرداس.

ولفتت الحماية المدنية الجزائرية  إلى أن عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين وإجلائهم إلى المراكز الاستشفائية مازالت متواصلة ومكثفة.

وتواجه الجزائر منذ مطلع يوليو موجة واسعة من الحرائق، تزامنت مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة وظروف مناخية زادت من سرعة انتشار النيران في عدد من المناطق.

وتكثف فرق الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجيش ومصالح الغابات والسلطات المحلية، عمليات التدخل لإخماد البؤر المشتعلة ومنع اتساع رقعة الحرائق.

وبحسب معطيات نقلتها الإذاعة الجزائرية عن المديرية العامة للحماية المدنية، سجلت البلاد نحو 1460 حريقًا منذ بداية يوليو، فيما شهدت فترة 24 ساعة واحدة تسجيل 146 حريقًا شملت الغابات والأحراش والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وبساتين النخيل.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 127 حريقًا، بينما ظلت 19 بؤرة مشتعلة قيد المعالجة في آخر حصيلة منشورة.

وتتركز جهود مكافحة الحرائق في عدد من الولايات، خصوصًا المناطق الشمالية والغابية، حيث ساهمت درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الغطاء النباتي في زيادة مخاطر الاشتعال والانتشار السريع للنيران.

الجزائر الحماية المدنية الجزائرية حادث إنقلاب سيارة حرائق الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

خوان بيزيرا

بيزيرا يحدد موعد عودته للزمالك ويشترط صرف المستحقات

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد