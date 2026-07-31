مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026.. توقعات القبول بكليات علمي وأدبي

تتزايد معدلات البحث بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026، بالتزامن مع اقتراب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

ويترقب الطلاب إعلان الحد الأدنى الرسمي للقبول، خاصة في الكليات التي تشهد إقبالا كبيرا كل عام، وفي مقدمتها الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، باعتبارها الوجهة الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق 2026.. مؤشرات استرشادية لحين الإعلان الرسمي

حتى الآن لم تعلن وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، إلا أن تنسيق العام الماضي يظل المؤشر الأقرب لتوقع نسب القبول، حيث يعتمد تحديد الحد الأدنى لكل مرحلة على مجموعة من العوامل، أبرزها نسب النجاح في الثانوية العامة، وعدد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة، والطاقة الاستيعابية للكليات، إلى جانب رغبات الطلاب المسجلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم

تشير المؤشرات الأولية المستندة إلى تنسيق العام الماضي إلى استمرار تصدر كليات القطاع الطبي لقائمة الأعلى تنسيقا، وجاءت الحدود الدنيا الاسترشادية على النحو التالي:

الطب البشري: 93.17%.

طب الأسنان: 92.68%.

العلاج الطبيعي: 92.19%.

الصيدلة: 91.70%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار المنافسة القوية بين طلاب شعبة علمي علوم، في ظل الإقبال الكبير على الكليات الطبية لما توفره من فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب علمي رياضة

أما بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، فتشير التوقعات إلى أن أبرز الحدود الدنيا ستكون كالتالي:

كلية الهندسة: 89.84%.

كلية التخطيط العمراني: 88.75%.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

كما أظهرت نتائج التنسيق في العام الماضي وجود أماكن شاغرة ببعض كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي خلال المرحلة الثانية، وهو سيناريو قد يتكرر وفقا لأعداد المتقدمين وتوزيع رغباتهم خلال تنسيق هذا العام.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية

تواصل كليات القمة الأدبية استقطاب أعداد كبيرة من الطلاب، خاصة مع تنوع مجالات الدراسة وفرص العمل المتاحة لخريجيها، وجاءت المؤشرات الاسترشادية كالتالي:

الاقتصاد والعلوم السياسية: 89.84%.

الألسن: 87.64%.

الإعلام: 86.71%.

الآثار: 82.34%.

وتظل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من أكثر الكليات تنافسا بين طلاب الشعبة الأدبية، نظرا لما تقدمه من برامج أكاديمية متميزة وفرص مهنية متنوعة.

72 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات

وفي إطار الاستعدادات لتنسيق الجامعات، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب المسجلين لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي تشترط اجتيازها للقبول بلغ حتى الآن نحو 72 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة.

وتشمل هذه الاختبارات عددا من الكليات التي تعتمد على قياس المهارات والقدرات الخاصة قبل القبول النهائي، ما يجعل التسجيل المبكر واجتياز الاختبارات خطوة أساسية قبل بدء مراحل التنسيق.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

الحدود الدنيا لكليات الطب والصيدلة في تنسيق 2025

وبالاستناد إلى نتائج تنسيق 2025، جاءت كليات الطب البشري في مقدمة الكليات الأعلى تنسيقا، حيث سجلت الحدود الدنيا الآتية:

طب القاهرة: 303.5 درجة.

طب المنصورة: 303.5 درجة.

طب الزقازيق: 303 درجة.

طب الإسكندرية: 302.5 درجة.

طب فاقوس: 302.5 درجة.

طب دمياط: 302.5 درجة.

طب كفر الشيخ: 301.5 درجة.

طب طنطا: 301.5 درجة.

طب عين شمس: 301 درجة.

طب بورسعيد: 300.5 درجة.

طب سوهاج: 300.5 درجة.

طب المنوفية: 300.5 درجة.

طب بنها: 300.5 درجة.

طب قناة السويس: 300 درجة.

طب حلوان: 300 درجة.

طب السويس: 299.5 درجة.

طب الفيوم: 299.5 درجة.

طب بني سويف: 299 درجة.

طب جنوب الوادي: 299 درجة.

طب الأقصر: 298.5 درجة.

طب العريش: 298.5 درجة.

طب المنيا: 298.5 درجة.

طب أسيوط: 298.5 درجة.

طب الوادي الجديد: 298 درجة.

طب أسوان: 298 درجة.

كما تراوحت الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان بين 296.5 و298 درجة، بينما سجلت كليات الصيدلة من 294 إلى 297 درجة، والعلاج الطبيعي من 294.5 إلى 295.5 درجة، وهي مؤشرات تمنح الطلاب تصورا مبدئيا عن مستوى المنافسة المتوقع خلال تنسيق 2026.

ما العوامل التي تحدد تنسيق الجامعات 2026؟

رغم أهمية مؤشرات الأعوام السابقة، فإنها تظل استرشادية فقط، إذ يتحدد التنسيق النهائي وفق مجموعة من العوامل، تشمل:

نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة.

عدد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة.

الطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات.

توزيع رغبات الطلاب أثناء تسجيل التنسيق.

الأعداد المخصصة لكل قطاع جامعي.