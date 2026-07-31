جون إدوارد يودع الزمالك برسالة مؤثرة.. ويتخذ قرارًا بشأن الشرط الجزائي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، رسالة جون إدوارد المدير الرياضي السابق في نادي الزمالك، بعد تقدمه باستقالته من منصبه.

وقال مهيب عبدالهادي عبر برنامجه اللعيب المذاع على إم بي سي مصر: «تواصلت مع جون إدوارد، وأبلغني إنه راضي جدًا عن الفترة اللي قضاها في الزمالك وسعيد بالتجربة بتاعته».

وأضاف: «جون إدوارد معندوش أي مشكلة مع نادي الزمالك، بالعكس الراجل عارض إن النادي لو محتاج أي حد من التيم بتاعة يبقى متواجد ومكمل مفيش مشكلة».

وتابع: «جون إدوارد تنازل عن الشرط الجزائي في عقده لنادي الزمالك»، مشددًا على أن المدير الرياضي السابق حزين بسبب المجهود الكبير الذي بذله داخل القلعة البيضاء».





